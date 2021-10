Schildorn durch Last Minute-Treffer von Buttinger erfolgreich - 1:0-Sieg gegen Aspach-Wildenau

Details Montag, 04. Oktober 2021 17:49

Durch einen späten Siegtreffer von Peter Buttinger gewann SV Schildorn das Spiel gegen Union Aspach-Wildenau in der achten Runde der 2. Klasse Westm Sonntag. 97 Zuseher waren im Fill Tivoli Schildorn vor Ort.

Nach relativ ereignis- und vor allem torlosen ersten 45 Minuten ging es für SV Schildorn und Union Aspach-Wildenau ohne Torerfolg in die Kabinen als Referee Gerhard Ratzenböck zur Pause bat.



Buttinger erlöst Schildorn



Zum Mann des Spiels avancierte schließlich in der 88. Minute Peter Buttinger, der für den SV Schildorn in der Schlussphase den wichtigen Siegtreffer markierte (88.) und somit für die drei Punkte hautpverantwortlich war.



SV Schildorn verbesserte sich mit diesem Sieg auf den sechsten Platz der 2. Klasse West und liegt dort aktuell mit einem 9:8-Torverhältnis und 13 Punkten. Die Bilanz nach sieben Spielen lautet: vier Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.





Gegner Union Aspach-Wildenau rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Platz ab und liegt dort zurzeit mit einem 11:15-Torverhältnis und neun Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: drei Siege und fünf Niederlagen.





2. Klasse West: SV Schildorn – Union Aspach-Wildenau, 1:0 (0:0)

88 Peter Buttinger 1:0

