Linecker trifft doppelt - St. Johann/Walde deklassiert Polling mit 6:0

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:06

Union Polling kam gegen Union St. Johann am Walde mit 0:6 unter die Räder. Johannes Linecker traf vor 200 Zuschauern Kobernaußerwald-Stadion doppelt.

Für die 200 anwesenden Zuschauer im Kobernaußerwald-Stadion sollte es ein Torfestival als Unterhaltungsprogramm werden: Johannes Linecker trug sich in der fünften Spielminute in die Torschützenliste ein. Jakob Berer erhöhte für die Hausherren kurz vor der Pause noch auf 2:0 (39.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Feichtenschlager schließt ab

In der 47. Minute legte Linecker zum 3:0 zugunsten der Union St. Johann am Walde nach, für ihn war es bereits der zweite Treffer in dieser Partie. Mit dem 4:0 durch Felix Jetzinger schien die Partie bereits in der 60. Minute mit St. Johann/Walde einen sicheren Sieger zu haben. Den Vorsprung von St. Johann am Walde ließ Stephan Forstenpointner in der 77. Minute anwachsen. Tobias Feichtenschlager besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer und markierte damit den 6:0-Endstand (90.). Nach abgeklärter Leistung blickte St. Johann am Walde auf einen klaren Heimerfolg über Union Polling.

Union St. Johann am Walde macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben. Die Union St. Johann am Walde verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für St. Johann am Walde, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Union Polling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Polling immens. Der Angriff ist bei Union Polling die Problemzone. Nur acht Treffer erzielten die Pollinger bislang. In dieser Saison sammelte Union Polling bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen. Polling entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Als Nächstes steht für die Hausherren eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:30 Uhr) geht es gegen den USV TOPFenster Pattigham/Pramet. Union Polling empfängt parallel den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg.

2. Klasse West: Union St. Johann am Walde – Union Polling, 6:0 (2:0)

5 Johannes Linecker 1:0

39 Jakob Berer 2:0

47 Johannes Linecker 3:0

60 Felix Jetzinger 4:0

77 Stephan Forstenpointner 5:0

90 Tobias Feichtenschlager 6:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!