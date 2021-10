Buttinger beweist Ballgefühl - Mit vier Toren bei 4:2 zwischen Schildorn und Mettmach

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:17

Peter Buttinger unterhielt am Sonntag die 150 anwesenden Zuschauer mit vier Toren beim 4:2-Sieg von SV Schildorn gegen UFC Mettmach.

Es sollte sein Tag werden: Peter Buttinger brachte UFC Mettmach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 38. Minute vollstreckte. Das 1:2 des Gasts stellte Daniel Janus sicher (39.). Zur Pause war SV Schildorn im Fahrwasser und verbuchte eine knappe 2:1-Führung.

Gelb-Rot für Thalmair

Zunächste kassierte Tobias Thalmair für eine Unsportlichkeit kurz nach Wiederanpfiff die Gelb-Rote Karte von Referee Philip Gillesberger. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten und er hieß erneut Buttinger: so schnürte er einen Doppelpack (53./74.), sodass SV Schildorn fortan mit 4:1 führte. In der 68. Minute sah Attila Hullam für eine Unsportlichkeit ebenfalls den Gelb-Roten Karton. Matthias Krautgartner verkürzte für den UFC Mettmach später in der 84. Minute auf 2:4. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte SV Schildorn schließlich einen 4:2-Heimsieg für sich. Eines war nach diesem Spiel jedenfalls klar: Buttinger weiß definitiv wo das Tor des Gegners steht...

Im Tableau hatte der Sieg des SV Schildorn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Die Saisonbilanz von SV Schildorn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und zwei Unentschieden büßte der SV Schildorn lediglich zwei Niederlagen ein. SV Schildorn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als UFC Mettmach: Man kassierte bereits 33 Tore gegen sich. In der Defensivabteilung der Mettmacher knirscht es gewaltig, weshalb UFC Mettmach weiter im Schlamassel steckt. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte UFC Mettmach deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist Mettmach in diesem Ranking auf.

Als Nächstes steht für SV Schildorn eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:30 Uhr) geht es gegen SV Waldzell. UFC Mettmach empfängt parallel ASKÖ Raika Ampflwang.

2. Klasse West: SV Schildorn – UFC Mettmach, 4:2 (2:1)

10 Peter Buttinger 1:0

38 Peter Buttinger 2:0

39 Daniel Janus 2:1

53 Peter Buttinger 3:1

74 Peter Buttinger 4:1

84 Matthias Georg Krautgartner 4:2

