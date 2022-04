Klare Sache für Riegerting - 3:0 gegen Zell/Pettenfirst

Details Montag, 25. April 2022 19:39

Mit 0:3 verlor der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst am vergangenen Sonntag deutlich gegen den UFC Riegerting. Damit wurde Riegerting der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel hatte der Gastgeber für sich entschieden und einen 2:0-Sieg verbucht.

Das 1:0 war das Verdienst von Matteo Pillinger per Elfmeter. Er war vor 100 Zuschauern in der dritten Minute zur Stelle. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der UFC Riegerting einen knappen Vorsprung herausgespielt. Michael Puttinger versenkte die Kugel zum 2:0 für Riegerting (64.). Der dritte Streich des UFC Riegerting war Dominik Piereder vorbehalten (67.). Am Ende behielt UFC Riegerting gegen den SV Grün-Weiß Zell/Pettenfirst die Oberhand.

Zell/Pettenfirst rutscht einen Platz zurück

Der UFC Riegerting mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Riegerting präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto des UFC Riegerting. Riegerting sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass der UFC Riegerting zuletzt eine Niederlage kassierte.

SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst holte auswärts bisher nur neun Zähler. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Riegerting weiter im Abstiegssog und rutschte auf den zehnten Platz zurück. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst in dieser Saison. Der SV Zell/Pettenfirst musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Zell am Pett. insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am Sonntag muss der UFC Riegerting bei der Union St. Johann am Walde ran, zeitgleich wird der SV Grün-Weiß Zell/Pettenfirst vom UFC Mettmach in Empfang genommen.

2. Klasse West: UFC Riegerting – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 3:0 (1:0)

67 Dominik Piereder 3:0

64 Michael Puttinger 2:0

3 Matteo Pillinger 1:0