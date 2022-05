Ruhender Ball beschert UFC Riegerting vierten Sieg in Serie

Details Montag, 02. Mai 2022 10:37

In der 20. Runde der 2. Klasse West empfing die Union St. Johann/Walde den UFC Riegerting zum Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzweiten. Ebenso wie beim knappen 2:1-Erfolg im Hinspiel tat sich der Aufstiegsaspirant auch im Kobernaußerwald-Stadion schwer. Die Mannen von Trainer Christian Huber behielten am Sonntagnachmittag aber mit 1:0 erneut knapp die Oberhand, feierten den vierten Sieg in Serie, sind zudem seit bereits 390 Minuten ohne Gegentor und hängen dem Tabellenführer aus Waldzell weiterhin an den Fersen.

Piereder setzt Elfmeter an die Stange

Vor rund 150 Besuchern startete der Favorit gut in die Partie und fand früh zwei Chancen vor, die beste davon konnte Paul Huber aber nicht nutzen. In der Folge flachte das Spiel zusehends ab, stand das Match auf einem überaus mäßigen Niveau. Das Team aus "Saiga Hans" war bissig und kämpfte beherzt, die Gerner-Elf konnte den Kasten von Gästegoalie Armin Ratzinger aber nicht gefährden. Aufregung im Stadion, als UFC-Kapitän Andreas Augustin im Strafraum der Heimischen zu Fall gebracht wurde - den fälligen Elfmeter setzte Dominik Piereder jedoch an die Stange. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Erlinger versenkt Freistoß

Nach einer mäßigfen Performance nahm sich der Aufstiegsaspirant für den zweiten Durchgang viel vor und erreichte nur 60 Sekunden nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Skenderovic die Siegerstraße. Hubert Erlinger legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht und überraschte mit dem darauffolgenden Schuss aus rund 25 Metern den 18-jährigen Union-Schlussmann Fabian Maislinger. Mit der Führung im Rücken machte die Huber-Elf Dampf, in ihrer besten Phase konnten die Gäste den Sack aber nicht zumachen. Nach rund einer Stunde plätscherte das Spiel wieder dahin. "Saiga Hans" steckte nicht auf und hielt bis zum Schluss dagegen, eine klare Ausgleichschance fanden die Hausherren aber nicht vor. Der Tabellenzweite brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und trat die Heimreise mit drei weiteren Punkten im Gepäck an.

Norbert Stieglbauer, Sportlicher Leiter UFC Riegerting:

"Es war ein überaus schwaches Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hat. Aber wenn man im Aufstiegskampf präsent ist, muss man solche Spiele gewinnen. Das ist uns gelungen und konnten unsere Siegesserie fortsetzen. Da an diesem Wochenende die Konkurrenten hinter uns in der Tabelle gepatzt haben, sieht es gut aus und wollen Ligaprimus Waldzell bis zum Schluss einen heißen Kampf liefern".