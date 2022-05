Ampflwang patzt gegen Polling mit 1:2

Details Montag, 02. Mai 2022 11:08

Gegen die Union Polling setzte es für die ASKÖ Raika Ampflwang vor 150 Zuschauern eine ungeahnte 2:1-Pleite.

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Alexander Schmid das 1:0 fürdei Gäste aus Polling (41.). Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Für das 2:0 der Union Polling zeichnete Philipp Badegruber verantwortlich (70.). In der Nachspielzeit (93.) gelang ASKÖ Raika Ampflwang der Anschlusstreffer durch Gergö Timar per Elfmeter. Die 1:2-Heimniederlage der ASKÖ Raika Ampflwang war Realität, als der Unparteiische Florian Parzer die Partie letztendlich abpfiff.

Der Patzer der ASKÖ Raika Ampflwang zog im Klassement keine Folgen nach sich: Die gute Bilanz von Ampflwang hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die ASKÖ Raika Ampflwang bisher elf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die ASKÖ Raika Ampflwang baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Union Polling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei ergatterten Zähler hatten für die Union Polling das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Mit erschreckenden 52 Gegentoren stellt das Team aus Polling die schlechteste Abwehr der Liga. Die Union Polling verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und 14 Niederlagen. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Polling, der nach nunmehr 13 sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist der Union Polling zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Trotz Sieges befindet sich Union Polling weiterin auf dem 13. Rang.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist ASKÖ Raika Ampflwang zum USV TOPFenster Pattigham/Pramet, gleichzeitig begrüßt Union Polling die Union Treubach/Roßbach auf heimischer Anlage.

2. Klasse West: ASKÖ Raika Ampflwang – Union Polling, 1:2 (0:1)

93 Gergoe Timar 1:2

70 Philipp Badegruber 0:2

41 Alexander Schmid 0:1