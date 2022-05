Siegesserie von Riegerting hält - 3:1 gegen Mettmach

Details Montag, 09. Mai 2022 15:40

Für UFC Mettmach gab es in der Partie gegen UFC Riegerting, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Der UFC Riegerting hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte Riegerting beim UFC Mettmach triumphiert und einen 3:0-Sieg für sich beansprucht.

Dominik Piereder brachte den UFC Riegerting in der 17. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Matteo Pillinger beförderte das Leder zum 2:0 von Riegerting über die Linie (65.). Samuel Mayer schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 3:0 für den UFC Riegerting in die Höhe. Kurz darauf traf David Stastny in der Nachspielzeit für Mettmach (91.). Am Schluss gewann Riegerting gegen die Gäste.

Der UFC Riegerting behauptet nach dem Erfolg über den UFC Mettmach den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von Riegerting steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der UFC Riegerting sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

UFC Mettmach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des UFC Mettmach lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Mettmach einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Wann bekommt der UFC Mettmach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Riegerting gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist bei Mettmach verbesserungswürdig, was man an den erst 26 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich der UFC Mettmach schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die vergangenen Spiele waren für UFC Mettmach nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der UFC Riegerting seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Am Sonntag muss UFC Riegerting beim ATSV Kohlgrube/Wolfsegg ran, zeitgleich wird der UFC Mettmach vom SV Waldzell in Empfang genommen.

2. Klasse West: UFC Riegerting – UFC Mettmach, 3:1 (1:0)

91 David Stastny 3:1

89 Samuel Mayer 3:0

65 Matteo Pillinger 2:0

17 Dominik Piereder 1:0