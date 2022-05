Hintenaus-Elf entführt aus Treubach/Roßbach Last-Minute-Punkt

Details Montag, 16. Mai 2022 09:51

Am 22. Spieltag der 2. Klasse West empfing die Union Treubach/Roßbach den USV TopFenster Pattigham/Pramet zum Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Viertplatzierten. Die Heimelf von Coach Manfred Rauch, der aufgrund eines Kuraufenthaltes am Sonntagnachmittag von Nachwuchstrainer Andreas Streif vertreten wurde, ist das einzige in der Rückrunde noch sieglose Team der Liga. Im Zacherlbergstadion war die Union drauf und dran, den ersten "Dreier" seit 30. Oktober 2021 einzufahren, die Treubacher brachten jedoch eine Führung nicht ins Ziel und kassierten in Minute 91 den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Favorit vergibt gute Chancen

Nach einem 4:3-Erfolg der Pattighamer im Hinspiel bekamen die Zuschauer erneut eine enge Kiste zu sehen, wenngleich der Favorit von Beginn an das Heft in die Hand nahm und die Weichen früh auf Sieg stellen wollte. Die Mannen von Trainer Michael Hintenaus kreierten einige tolle Chancen, der USV konnte diese aber allesamt nicht nutzen. Bei der besten Möglichkeit der Gäste knallte Valon Gashi den Ball aus kurzer Distanz über die Latte. Nach rund 25 Minuten fanden die Hausherren über den Kampf ins Spiel, waren fortan ebenbürtig und begegneten dem Tabellenvierten mit offenem Visier. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Vennes bringt Hausherren in Front - Danninger gleicht in Minute 91 aus

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ozabor brandete im Stadion Jubel auf, als Daniel Greinecker das Leder durchsteckte und Falko Vennes im Duell mit Gästegoalie Harun Cinar im zweiten Versuch auf 1:0 stellte. Die in Rückstand geratene Hintenaus-Elf setzte in der Folge alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden und machte ordentlich Dampf. Die Treubacher kämpften allerdings beherzt und hielten dem Druck stand. Da die Gäste die eine oder andere Ausgleichschance vergaben, sah es bereits nach dem ersten Union-Sieg seit über einem halben Jahr aus. Doch in Minute 91 musste Treubach-Schlussmann Manuel Altmann doch noch hinter sich greifen, als Oliver Danninger nach einem hohen Ball nicht lange fackelte und die Kugel zum 1:1-Endstand ins Kreuzeck nagelte.

Josef Hintermaier, Funktionär Union Treubach/Roßbach:

"Wenn man dem Tabellenvierten einen Punkt abknöpft, ist das an und für sich keine schlechte Sache. Aber wir hatten nach langer Zeit endlich wieder einen Sieg vor Augen und haben in letzter Minute den Ausgleich kassiert, darum hält sich die Freude über das Unentschieden in Grenzen. Nach einer bislang schlechten Rückrunde richten wir den Blick noch vorne und werden alles dafür tun, im Frühjahr einen "Dreier" einzufahren".