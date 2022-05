Ampflwang sorgt zeitig für die Entscheidung - 3:0 gegen Aspach-Wildenau

Details Montag, 16. Mai 2022 10:13

Mit 0:3 verlor die Union Aspach-Wildenau am vergangenen Sonntag vor 120 Zuschauern deutlich gegen die ASKÖ Raika Ampflwang. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die ASKÖ Ampflwang wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatten die Gastgeber erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können. Gergö Timar (ASKÖ Raika Ampflwang) traf doppelt und sah für eine Tätlichkeit die Rote Karte.

Innerhalb von drei Minuten führte das Heimteam mit einem passablen Vorsprung: Es war die vierte Spielminute, als Gergö Timar für ASKÖ Raika Ampflwang vor 120 Zuschauern das 1:0 erzielte. Die ASKÖ Raika Ampflwang machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (6.), ebenfalls erzielt durch Timar, dem damit ein Doppelpack gelang. Der Treffer von Nermin Jahic in der siebten Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Schlussendlich hatte die ASKÖ Raika Ampflwang die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff durch Referee Lukas Holzner betrieb Union Aspach/Wildenau Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

ASKÖ Raika Ampflwang hat nach dem souveränen Erfolg über Union Aspach-Wildenau weiter die dritte Tabellenposition inne. Offensiv konnte der ASKÖ Raika Ampflwang in der 2. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 45 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die ASKÖ Raika Ampflwang sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Die Union Aspach-Wildenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste rutschten durch diese Niederlage auf den neunten Rang zurück und stehen dort aktuell mit 22 Punkten. Das Team aus Aspach-Wildenau verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und zwölf Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Raika Ampflwang zum SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, zeitgleich empfängt Union Aspach-Wildenau die Union Treubach/Roßbach.

2. Klasse West: ASKÖ Raika Ampflwang – Union Aspach-Wildenau, 3:0 (3:0)

7 Nermin Jahic 3:0

6 Gergoe Timar 2:0

4 Gergoe Timar 1:0