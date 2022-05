Einmal Rot, zweimal Gelb-Rot im Spiel zwischen Polling und St. Johann/Walde - 2:2

Details Montag, 23. Mai 2022 10:52

Am Sonntag kam die Union St. Johann am Walde bei der Union Polling vor 200 Zuschauern nicht über ein 2:2 hinaus.

Vor 200 Zuschauern stellte Alem Sistek das 1:0 für Union Polling sicher (23.). Die Union St. Johann am Walde glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Kurz vor der Pause kassierte noch Alexander Schmid beim Gastgeber für eine Torchancenverhinderung die Rote Karte von Referee Edin Vrtagic (45.). Schließlich schickte Schiedsrichter Edin Vrtagic beide Teams mit der knappen Führung für die Union Polling in die Kabinen. Jakob Berer beförderte das Leder zum 1:1 von St. Johann/Walde in die Maschen (51.). Stephan Forstenpointner brachte St. Johann/W. nach 66 Minuten die 2:1-Führung. In der 77. Minute sah Philipp Badegruber (Union Polling) vom Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte für ein Foul. Nur vier Minuten später kassierte dann auch sein Teamkollege Alem Sistek ebenfalls die Gelb-Rote Karte für ein Foul. Für den späten Ausgleich war Markus Hintermaier verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Letztlich gingen Polling und die Union St. Johann am Walde mit jeweils einem Punkt auseinander.

Unveränderter Tabellenstand

Die Union Polling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. In der Verteidigung von Polling stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, drei Remis und 14 Niederlagen hat die Union Polling momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Polling konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Union St. Johann/Walde belegt mit 29 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Die Union St. Johann am Walde befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am nächsten Sonntag reist die Union Polling zum ATSV Kohlgrube/Wolfsegg, zeitgleich empfängt Union St. Johann/Walde den USV TOPFenster Pattigham/Pramet.

2. Klasse West: Union Polling – Union St. Johann am Walde, 2:2 (1:0)

82 Markus Hintermaier 2:2

66 Stephan Forstenpointner 1:2

51 Jakob Berer 1:1

23 Alem Sistek 1:0