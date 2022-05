Treubach/Roßbach bleibt in der Rückrunde ohne Sieg - 1:3 bei Aspach-Wildenau

Details Montag, 23. Mai 2022 10:57

Für Union Treubach/Roßbach gab es in der Partie gegen Union Aspach/Wildenau, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, vor 150 Zuschauern nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Aspach/Wild. wurde der Favoritenrolle gerecht. Sebastian Baier traf dabei doppelt.

Die Gäste gerieten schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Sebastian Baier das schnelle 1:0 für die Union Aspach/Wildenau erzielte. Tobias Baier schoss die Kugel zum 2:0 für Aspach/Wildenau über die Linie (16.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Falko Vennes versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von Aspach/Wildenau. Mit dem 3:1 sicherte Sebastian Baier dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (77.). Insgesamt reklamierte die Union Aspach/Wildenau gegen die Union Treubach/Roßbach einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Aspach/Wildenau springt auf Platz acht

Union Aspach/Wildenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Sieg sprang man auf den achten Rang. Die Union Aspach/Wildenau bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten. In den letzten fünf Partien rief man konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Union Treubach/Roßbach ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhr Treubach/Roßbach bisher ein. Die Abwehrprobleme der Union Treubach/Roßbach bleiben akut, sodass Treubach/Roßbach weiter auf dem elften Rang steht. Nun musste sich Treubach/Roßbach schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In acht ausgetragenen Spielen kam die Union Treubach/Roßbach in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Als Nächstes steht für Union Aspach/Wildenau eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen die Union Reichersberg. Union Treubach/Roßbach empfängt parallel den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – Union Treubach/Roßbach, 3:1 (2:0)

77 Sebastian Baier 3:1

49 Falko Vennes 2:1

16 Tobias Baier 2:0

2 Sebastian Baier 1:0