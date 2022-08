1:4-Auswärtspleite! Vizemeister findet auch in "Saiga Hans" nicht in die Spur

Details Montag, 29. August 2022 13:17

In der dritten Runde der 2. Klasse West kam es zum Kräftemessen zwischen der Union St. Johann/Walde und dem UFC Riegerting. Während "Saiga Hans" in der vergangenen Saison am achten Rang landete, eroberte der UFC den Vizemeistertitel, zog in der Relegation jedoch den Kürzeren. Nach dem verpassten Aufstieg und einem Trainerwechsel - Manuel Linseder, der zuletzt in Rainbach/I. tätig war, folgte Christian Huber nach - sind die Riegertinger in der neuen Spielzeit bislang noch nicht in die Gänge gekommen. Nach einem Auftakt-Remis in Aspach und einer Heimpleite gegen Ampflwang musste sich der Vizemeister am Sonntagnachmittag mit 1:4 geschlagen geben und ergatterte bisher nur einen mickrigen Punkt. Die Gerner-Elf hingegen legte eine Woche nach einem Sieg in Mining einen "Dreier" nach und präsentiert sich in der noch jungen Saison im oberen Drittel der Tabelle.

Vizemeister mit früher Führung - Linecker gleicht aus

Im Kobernaußerwald-Stadion durften die Gäste in der Anfangsphase auf die Trendwende hoffen. Nur acht Minuten waren gespielt, als die Union nach einem Freistoß der Linseder-Elf den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte und Michael Puttinger aus 17 Metern staubtrocken zum 0:1 einschoss. Die Heimelf rund um Spielertrainer Manuel Gerner gab darauf nur 180 Sekunden später die passende Antwort. Nachdem der Union-Spielertrainer an Gästegoalie Michael Gotthalmseder gescheitert war, gelang Johannes Linecker im zweiten Versuch der Ausgleich. Fortan nahm "Saiga Hans" das Heft in die Hand und dominierte das Geschehen, die Heimischen konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Die Union konnte einige Chancen nicht nutzen und hatte einmal Pech, als Gerner nur die Stange traf. Bis zur Pause blieb es beim 1:1.

Drei "Saiga-Hans"-Tore binnen zehn Minuten

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ozabor wurde den Zuschauern nicht allzu viel geboten. In Minute 55 nahm die Partie dann aber Fahrt auf, schlugen die Hausherren gnadenlos zu. Nach einer Freistoßflanke von Gerner nahm Oliver Friedl den Ball direkt, stellte der aktive Sportchef auf 2:1. Kurz danach brandete im Stadion erneut Jubel auf, dieses Mal stach ein Union-Joker. Drei Minuten nach seiner Einwechslung setzte sich Tobias Knauseder im Zweikampf energisch durch und knallte die Kugel aus 15 Metern ins lange Eck. Der Vizemeister hatte sich davon noch nicht erholt, schlug es binnen zehn Minuten zum dritten Mal im Riegertinger Kasten ein. Nach einem Angriff über die rechte Seite behielt Michael Haslinger den Überblick und spielte Jakob Berer ideal frei. Das 22-jährige Eigengewächs fackelte nicht lange und versenkte das Leder im rechten Eck. Die Messe war gelesen und somit die Luft aus dem Match. In der restlichen Spielzeit agierten die Hausherren souverän, ließen nichts anbrennen und durften sich am Ende über einen klaren 4:1-Sieg freuen.

Oliver Friedl, Sportlicher Leiter und Spieler Union St. Johann/Walde:

"Nach der ansprechenden Leistung in Mining konnten wir uns weiter steigern und nach einer starken Performance einen ebenso verdienten wie ungefährdeten Sieg feiern. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, uns im Vorderfeld der Tabelle positionieren zu wollen, und konnten das Vorhaben bislang realisieren. Wir müssen jetzt dranbleiben, am kommenden Sonntag erwartet uns in Aurolzmünster jedoch ein bärenstarker Liga-Neuling".