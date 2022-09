Torspektakel in Riegerting

Details Sonntag, 04. September 2022 12:49

In der 4. Runde der 2. Klasse West traf am Samstag der UFC Riegerting zu Hause auf die YOUNG CELTICS Neuhofen. Während die Heimischen den Erwartungen bisher noch hinterherhinken und noch keinen Sieg in dieser Saison feiern konnten, darf sich der Liganeuling aus Neuhofen zumindest über 4 Punkte freuen. Die rund 150 Zuseherinnen und Zuseher sollten an diesem Tag auf jeden Fall ein torreiches Fußballspiel sehen.

5 Tore in der 1. Halbzeit

Bereits nach 8 Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Michael Puttinger verwandelte einen Freistoß perfekt ins Kreuzeck. In der 19. Minute durften abermals die Heimischen jubeln und wieder war ein gut getretener Freistoß der Schlüssel zum Erfolg. Hubert Erlinger schoss den Ball flach an der Mauer vorbei ins Tor zur 2:0 Führung. In der 27. Minute konnten die Heimischen die Führung ausbauen. Nach einer schönen Flanke von Andreas Augustin stand Michael Puttinger in der Mitte richtig und konnte zum 3:0 einköpfen. In der 35. Minute konnte Puttinger dann seinen 3. Treffer erzielen, denn nach einem Querpass musste dieser den Ball nur noch über die Linie drücken. Den Schlusspunkt in dieser sehr einseitigen 1. Hälfte machte dann Florian Pillinger in der 39. Minute. Nach einem schönen Lochpass scheitere zunächst Puttinger an Neuhofens Schlussmann Jagereder, doch der Ball kam zu Pillinger, welcher dann nur noch einschieben musste. Neuhofen wurde in der 41. Minute gefährlich, doch ein Freistoß landete nur an der Kreuzecklatte.

Riegerting spielt den Sieg nach Hause

In der 2. Hälfte wurden dann auch die Gäste belohnt. Andreas Radlinger lief in der 49. Minute allein auf Schlussmann Gotthalmseder zu und verwertete im 1 gegen 1. Neuhofen probierte anschließend alles und wurde offensiver. Nach einem Freistoß auf der Seite kam der Ball an die lange Stange und Almir Kurtagic konnte in der 76. Minute zum 5:2 treffen. Nachdem Alexander Weibold in der 85. Minute mit Gelb Rot vom Platz musste, kamen die Neuhofner in der Nachspielzeit noch zum 5:3. Thomas Springer musste nach einem schönen Lochpass nur noch einschieben und so endete diese Partie mit einem verdienten 5:3 Heimsieg für Riegerting.

Stimme zum Spiel (Manuel Linseder Trainer UFC Riegerting):

„Aufgrund der 1. Halbzeit war es heute sicherlich ein verdienter Sieg. Wir haben aktuell einfach wirklich viele Ausfälle und so ist es nicht recht leicht. So ein Sieg ist da natürlich sehr gut und ich bin zufrieden.“

Die Besten:

Michael Puttinger