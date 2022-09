Die YOUNG CELTICS Neuhofen holen sich gegen Lohnsburg die nächsten 3 Punkte

Details Samstag, 17. September 2022 10:04

In der 6. Runde der 2. Klasse West traf am Freitagabend die Union Lohnsburg zu Hause auf die YOUNG CELTICS Neuhofen. Während die Heimischen in dieser Saison bisher 5 Punkte erobern konnten, holten die Gäste erst 4 Punkte. Somit durften die rund 80 Zuseherinnen und Zuseher eine spannende Partie erwarten.

Lohnsburg drückt – Neuhofen schießt das Tor

Von Beginn an sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine kampfbetonte Partie, welche auch durch die schlechte Witterung geprägt war. Zwar spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, jedoch gab es durch den tiefen Boden nur selten gute Kombinationen. Nach 8 Minuten zappelte der Ball aber trotzdem im Netz der Heimischen. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball zu Lukas Michael Erler. Dieser schoss aus rund 16 Metern und sein Schuss ging per Innenpfosten zur Führung ins Tor. Danach hatten die Heimischen viel Ballbesitz und kam auch zu ersten Möglichkeiten. Die Gäste machten aber die Räume eng und konnten einen Gegentreffer verhindern. So ging es für die beiden Mannschaften und für den guten Schiedsrichter Vorderwinkler mit einer knappen 0:1 Führung für die Gäste in die Pause.

Lohnsburg dominiert 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit versuchte Lohnsburg alles, um einen Treffer zu erzielen. Vor allem über die Seiten wurde man auch immer wieder gefährlich, doch Neuhofens Schlussmann Jagereder konnte sich immer wieder auszeichnen. Neuhofen lauerte nun auf Kontersituationen und hätte so auch für die Entscheidung sorgen können. Andreas Radlinger tauchte allein vorm Tormann auf, umkurvte diesen und traf dann aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. In den Schlussminuten warfen die Heimischen noch alles nach vorne, da aber kein Treffer mehr gelingen sollte, freuten sich die Gäste über einen 0:1-Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel (Markus Friedwagner, Trainer YOUNG CELTICS Neuhofen):

„Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Sie haben sich der Aufgabe richtig gut gestellt und dass umgesetzt, was ich gefordert habe. Natürlich muss die spielerische Komponente noch besser werden, aber Kampf und Einstellung sind hervorragend.“

Der Beste:

Elias Jagereder (TW)