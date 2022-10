Torspektakel in Lohnsburg

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 15:06

In der 8. Runde der 2. Klasse West traf am Sonntagnachmittag die Union Lohnsburg zu Hause auf den UFC Riegerting. Die Gäste aus Riegerting konnten in dieser Saison noch nicht voll überzeugen. Da man in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation den Aufstieg verpasste, waren die Erwartungen in diesem Jahr ebenfalls sehr hoch. Vor der Partie befand man sich allerdings mit erst 5 Punkten am Konto im Tabellenkeller.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Den besseren Start in die Partie erwischten die Heimischen, denn bereits nach 8 Minuten zappelte der Ball im Netz. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde Julian Fischer auf die Reise geschickt und dieser verwertete allein vor dem Tor. Die Gäste ließen sich davon nicht beirren und kamen in der 18. Minute zum Ausgleich. Nach einem Eckball konnten die Lohnsburger nicht gut klären und Matteo Pillinger zog aus der 2. Reihe ab und der Ball landete genau unter der Latte. In der 42. Minute konnten die Lohnsburger für die erneute Führung sorgen. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen kam eine präzise Flanke von der rechten Seite in die Mitte. Felix Auer stand an der 2. Stange richtig und konnte zum 2:1 einköpfen. Doch die Gäste kamen in der 1. Hälfte nochmals zurück, denn in der 45. Minute konnte Michael Puttinger nach einem Angriff über die linke Seite per Kopf das 2:2 besorgen.

Riegerting macht in der 2. Hälfte alles klar

Auch in der 2. Hälfte erwischten die Heimischen den besseren Start und in der 47. Minute konnte Jozsef Mata die erneute Führung besorgen. Nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft von Riegerting kam Lohnsburgs Stürmer an den Ball und dieser ließ sich diese Chance nicht entgehen. Doch Riegerting zeigte an diesem Nachmittag viel Moral und konnte das 3 Mal zurückkommen. Alexander Weibold wurde in der 64. Minute im Rückraum angespielt und sein Schuss landete zum 3:3 im Tor. Da die Heimischen in einer 1 gegen 1 Situation allein vor dem Tor scheiterten, blieb es bis zur 88. Minute beim Unentschieden, denn dann gab es eine gute Freistoßmöglichkeit für die Gäste rund 20 Meter vor dem Tor. Michael Puttinger traf den Ball perfekt und das Spielgerät schlug zum 3:4 im Tor ein. Da Lohnsburg zwei Freistoßchancen ungenutzt ließ, endete diese dramatische Partie mit einem 3:4-Auswärtssieg für Riegerting.

Stimme zum Spiel (Manuel Linseder, Trainer UFC Riegerting):

„Wir haben es in dieser Saison noch nicht leicht. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wir wollten das Derby unbedingt gewinnen. Die Moral hat gestimmt und wir schauen nach vorne.“

Die Besten:

Pauschalllob Riegerting