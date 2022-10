Mining/Mühlheim und Zell am Pettenfirst trennen sich mit einem 1:1

Details Montag, 10. Oktober 2022 12:37

In der 9. Runde der 2. Klasse West gab es am Sonntagnachmittag das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Mining/Mühlheim und dem SV Zell am Pettenfirst. Während die Heimischen nach einem schwachen Saisonstart bisher 8 Punkte holen konnten, haben die Gäste aus Zell am Pettenfirst bisher 13 Punkte einfahren können. So war für eine spannende Partie alles bereit.

Mining/Mühlheim mit dem besseren Start

Die Heimischen starteten gut und dominierten das Spiel von Beginn an. Nach einigen vergebenen Chancen durften sie dann doch über die Führung in der 23. Minute jubeln. Nach einem Eckball stand Simon Elender in der Mitte richtig und konnte zum 1:0 einköpfen. Nach rund einer halben Stunde wurden dann auch die Gäste aus Zell am Pettenfirst stärker, aber auch sie konnten aus ihren Möglichkeiten nichts Zählbares herausholen, wodurch es für die beiden Teams und Schiedsrichter Tiefenthaler mit einem knappen 1:0 in die Pause ging.

Die Gäste dominieren die 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando und erspielten sich eine Chance nach der anderen. Da man beispielsweise in einer 1 gegen 1 Situation allein vor dem Tor am Heimkeeper Eichinger scheiterte, blieben die Heimischen in Führung. In der 64. Minute war es dann aber so weit und Zell am Pettenfirst kam zum verdienten Ausgleich. Denis Memisevic trat einen Freistoß aus rund 18 Metern perfekt über die Mauer und der Ball schlug unhaltbar im Tor ein. Danach drückten die Gäste auf die Führung, da aber hochklassige Chancen vergeben wurden und Mining/Mühlheim in der 2. Hälfte zu ungefährlich agierte, endete diese Partie mit einem 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel (Karl Walzinger, Trainer SV Mining/Mühlheim):

„In der ersten Halbzeit waren wir gut drin und hätten die Führung auch ausbauen können. Wir wurden dann aber immer müder und hatten dann vielleicht auch etwas Glück, dass wir noch den einen Punkt holen konnten. Ich denke, dass es aufgrund der 1. Halbzeit aber trotzdem ein verdienter Punkt ist.“

Die Besten:

Denis Memisevic und Simon Lechner beziehungsweise Pauschalllob Mining/Mühlheim