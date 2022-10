Lohnsburg gewinnt das Derby gegen Schildorn

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 20:40

In der 10. Runde der 2. Klasse West spielte am Sonntagnachmittag die Union Lohnsburg zu Hause im Derby gegen den SV Schildorn, denn lediglich 5 Kilometer trennen die beiden Gemeinden aus dem Innviertel. In der Tabelle lagen die Gäste zwar vor den Heimischen, da ein Derby aber bekanntlich eigene Gesetzte hat, durften sich die rund 140 Zuseher eine spannende Partie erwarten.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

In der ersten Halbzeit sahen die Zuseher eine sehr offene Partie, wobei beide Mannschaften auf dem tiefen Boden Schwierigkeiten hatten. Da Lohnsburg ihre Angriffe nicht gut fertig spielte und Schildorn nur zu Halbchancen kam, ging es für die beiden Teams und Schiedsrichter Martinkovic mit einem 0:0 in die Pause.

4 Tore in 9 Minuten

In der 2. Halbzeit kamen die Heimischen besser rein und hatten mehr vom Spiel. In der 56. Minute musste Schiedsrichter Martinkovic nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Fabian Berghammer nicht entgehen und verwertete links unten zum 1:0. Doch die Führung sollte nicht lange halten, denn in der 59. Minute gab es Elfmeter auf der anderen Seite. Peter Buttinger verwertete souverän und es stand 1:1. Keine 60 Sekunden zappelte der Ball erneut im Netz der Gäste. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam ein perfekter Stanglpass in die Mitte und Lukas Salhofer musste den Ball nur mehr über die Linie drücken. In der 63. Minute sorgte dann Jonas Grüll nach einer Kombination durch die Mitte für das 3:1. Grüll wurde perfekt angespielt und sein Schuss landete in der linken Ecke. In den letzten Minuten fanden beide Teams keine großen Chancen vor und Lohnsburg spielte den Sieg trocken nach Hause.

Stimme zum Spiel (Michael Ness, Trainer Union Lohnsburg):

„In den letzten beiden Heimspielen hatte wir Pech, wodurch ich froh bin, dass es heute gut funktioniert hat. Wir zeigten hundertprozentigen Einsatz und so bin ich auch zufrieden mit der Leistung.“

Die Besten:

Lukas Salhofer und Jonas Grüll