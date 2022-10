St. Johann fertigt Aspach/Wildenau mit 5:0 ab

Details Montag, 24. Oktober 2022 08:56

In der 2. Klasse West traf am Sonntagnachmittag in der 11. Runde die Union St. Johann am Walde zu Hause auf die Union Aspach/Wildenau. Die Gäste gingen als Außenseiter in die Partie, da man vor dem Spieltag mit lediglich 4 Punkten am Ende der Tabelle lag. Die Heimischen konnten sich dagegen bisher über 17 Punkte freuen und waren auf Platz 4 zu finden.

Berer nutzt seine Schnelligkeit

Aspach startete besser ins Spiel und konnte in den ersten 15 Minuten, ohne gefährlich zu werden, mehr Ballbesitz verzeichnen. In der 20. Minute gingen aber dann die Heimischen in Führung. St. Johann spielte schön heraus und Jakob Berer wurde auf die Reise geschickt. Dieser nutzte seine Schnelligkeit aus und verwertete zum 1:0. Danach übernahm St. Johann das Kommando, wobei die Gäste die große Chance auf den Ausgleich hatten, doch man vergab allein vor dem Tor. In Minute 38 konnten die Heimischen die Führung ausbauen. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite brachte Johannes Linecker den Ball in die Mitte und Tobias Knauseder verwertet zum 2:0.

Heimischen machen alles klar

Aspach startete wieder gut in die 2. Hälfte, doch wieder waren gute Möglichkeiten Mangelware. In der 60. Minute war diese Partie eigentlich entschieden. Lorenz Fechtenschlager konnte sich im 1 gegen 1 gegen den Verteidiger durchsetzen und bediente Lukas Berer in der Mitte. Dieser musste den Ball nur mehr zum 3:0 über die Linie drücken. Nach einem hohen Ball nach vorne konnte Jetzinger in die Tiefe per Kopf verlängern und Johannes Linecker lief allein auf das Tor zu. Dieser umkurvte den herauseilenden Tormann und schloss aus spitzem Winkel in der 81. Minute zum 4:0 ab. Für den Schlusspunkt in dieser Partie sorgte in der 90. Minute abermals Johannes Lineker. Wieder war es ein hoher Ball, wieder wurde er verlängert und wieder lief Lineker auf das Tor zu. Dieses Mal umkurvte er den Tormann, zog auf die andere Seite und schloss zum 5:0-Endstand ab.

Stimme zum Spiel (Manuel Gerner, Trainer St. Johann am Walde):

„Es war wieder ein Derby und wir wollten für Wiedergutmachung sorgen nach der Niederlage letzte Woche. Wir haben immer besser hineingefunden und haben dann auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Die Besten:

Jakob Berer und Johannes Linecker; Pauschalllob