Aurolzmünster ist ungeschlagener Herbstmeister

In der 13. Runde der 2. Klasse West gab es am Samstagnachmittag das Spitzenspiel zwischen dem TSV Aurolzmünster und dem USV Pattigham/Pramet. Neben 3 Punkten ging es in diesem Spiel auch um den Herbstmeistertitel, denn die Gäste lagen vor dem Spiel mit 29 Punkten nur knapp hinter dem Tabellenführer aus Aurolzmünster, der 32 Punkte am Konto hatte. So konnten sich die rund 370 Zuseher auf eine spannende Partie freuen.

Nullnummer in Halbzeit 1

Bereits nach 3 Minuten hätten die Heimischen in Führung gehen können, aber Fellner Thomas traf nur die Stange. Danach war aber der USV überlegen, wobei gute Chancen generell Mangelware waren. Die Zuseher sahen eine kampfbetonte Partie und auch die Platzverhältnisse waren nicht mehr gut. Beide Teams konzentrierten sich auf eine stabile Defensive, wodurch die Gäste nur nach einem Eckball und nach einem Schuss aus rund 25 Metern gefährlich wurden. So ging es dann auch mit einem 0:0 in die Pause.

Elfmeter entscheidet Spitzenspiel

Aurolzmünster kam im 2. Durchgang besser rein und übernahm das Kommando, wobei es lediglich Schüsse aus der 2. Reihe gab und keine zwingenden Möglichkeiten vorgefunden werden konnten. In der 78. Minute musste dann Schiedsrichter Staudinger nach einem Foulspiel an Fellner Thomas auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Christoph Penninger nicht entgehen und verwertete zum 1:0 in die linke untere Ecke. Pattigham/Pramet warf alles nach vorne und wollte den Ausgleich, doch Aurolzmünster stand hinten sehr kompakt und verteidigte klug. So endete diese Partie mit einem 1:0-Heimsieg, wodurch Aurolzmünster mit 11 Siegen, 2 Unentschieden und keiner einzigen Niederlage der verdienten Herbstmeister in der 2. Klasse West ist.

Stimme zum Spiel (Sebastian Zinnöcker, Trainer Aurolzmünster):

„Es war eine geile Hinrunde und das hätten wir uns so nicht gedacht. Wir wollten vorne mitspielen, dass wir jetzt Herbstmeister sind, ist überragend. Es war das Spiel auf Augenhöhe, dass ich mir erwartet habe und meine Mannschaft hat das richtig gut gemacht.“

Die Besten:

Christopher Mayrhofer, Lukas Umdesch; Pauschalllob Aurolzmünster