Befreiungsschlag! Union Aspach/Wildenau feiert ersten Sieg seit 3. Juni 2022

In einem vorgezogenen Spiel zur 19. Runde der 2. Klasse West stand das Derby zwischen der Union Aspach/Wildenau und der Union Polling auf dem Programm. Im Kräftemessen zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellensiebenten waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch am Sonntagnachmittag bewahrheitete sich einmal mehr die alte Fußballweisheit, wonach in einem Derby andere Gesetze herrschen. Nach zehn Pleiten in den letzten 14 Partien und einem 1:1-Remis im Hinspiel, gelang der Heimelf von Coach Holger Bauer der Befreiungsschlag, setzten sich die Aspacher mit 2:1 durch und feierten den ersten Sieg seit 3. Juni 2022. Die Gäste hingegen mussten nach einem bislang ordentlichen Saisonverlauf die sechste Niederlage einstecken.

Frauscher bringt Nachzügler in Front - Hinterleitner gleicht per Elfmeter aus

Rund 300 Besucher bekamen in der Ford-Destinger Arena in Wildenau zwei überaus engagierte Mannschaften zu sehen, beide Teams hatten jedoch mit dem holprigen Boden zu kämpfen. Die Fans bekamen keinen fußballerischen Leckerbissen serviert, hüben wie drüben wurde jedoch intensiv gekämpft. In einem zunächst chancenarmen Derby erarbeitete sich der Nachzügler ein leichtes Übergewicht und durfte nach einer halben Stunde auf den Befreiungsschlag hoffen. Nach einem Freistoß von Ibrahim Mujic konnte Gästegoalie Peter Erlbacher den Ball nicht festhalten, Martin Frauscher stand goldrichtig und stellte per Abstauber auf 1:0. Die Bauer-Elf brachte die Führung aber nicht in die Pause. Denn in Minute 40 verwandelte Matthias Hinterleitner einen Foulelfmeter zum 1:1-Halbzeitstand.

Entscheidung am Beginn der Schlussviertelstunde - Mujic vergibt Strafstoß

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Yilmaz bekamen die Zuschauer ein umkämpftes Derby zu sehen. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Hausherren das Kommando und waren nach rund einer Stunde spielbestimmend. Der erneute Aspacher Führungstreffer lag in der Luft - und fiel am Beginn der Schlussviertelstunde dann auch. Simon Reichinger war es, der einen Stanglpass von der rechten Seite verwertete. Der Tabellenletzte hatte die Nase erneut vorne, blieb am Drücker und hätte in Minute 85 den Sack vorzeitig zumachen können. Nach einem Foul an Reichinger scheiterte Mujic jedoch beim daraus resultierenden Strafstoß an Keeper Erlbacher. Somit blieb das Derby spannend und wurde am Schluss hektisch. In der Nachspielzeit wurde Pollings Alem Sistek zum zweiten Mal verwarnt und sah ebenso die Ampelkarte wie Hinterleitner, der nach dem Schlusspfiff den Unparteiischen kritisiert hatte.

Florian Naderlinger, Obmann Union Aspach/Wildenau:

"Aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit und der Mehrzahl an Chancen war der Sieg hochvedient. Ein Derbysieg ist immer schön, nach der langen Durststrecke tut dieser Erfolg aber besonders gut. Auch wenn wir weiterhin in Besitz der Roten Laterne sind, freuen wir uns über den erfolgreichen Start ins neue Jahr, dieser Dreier ist aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung".

