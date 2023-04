3:1 - SV Mining/Mühlheim setzt sich zuhause gegen die Young Celtics Neuhofen/I. durch

Details Montag, 03. April 2023 12:30

In der 2. Klasse West konnte am Sonntag witterungsbedingt als einziges Spiel die Begegnung zwischen dem SV Mining/Mühlheim und den Young Celtics Neuhofen ausgetragen werden. Als leichter Favorit gingen dabei die Hausherren, die im Mittelfeld der Liga platziert sind, ins Spiel. Die Young Celtics aus Neuhofen sind mit bislang drei Siegen zwar kein klassischer Nachzügler, kommen aktuell dennoch nicht über den vorletzten Platz hinaus. Am Ende sollten, soviel sei vorweggenommen, die Punkte am Sonntag in Mining bleiben.

Young Celtics verpassen Anschlusstreffer vor der Pause

Der SV Mining/Mühlheim und die Gäste-Elf aus Neuhofen lieferten sich in der Anfangsphase des Spiels einen offenen Schlagabtausch mit, was die Chancen betrifft, leichten Vorteilen für die Heimischen. So scheiterte nach wenigen Minuten etwa Fabian Holzleitner nur knapp. Nach 20 Minuten machte es der Mininger schließlich besser. Nach einer Ecke von Florian Furtner hielt Holzleitner den Kopf hin, der Ball fand via Innenlatte den Weg ins Tor.

Dieses 1:0 wirkte für die Mininger wie eine Art Brustlöser. Die Walzinger-Elf kam nun immer stärker auf und zog schließlich nach einer halben Stunde auf 2:0 davon. Michael Gartner fasste sich aus 25 Metern ein Herz, um den Ball sehenswert im Kreuzeck unterzubringen. Die Young Celtics brauchten schließlich eine Weile, nahmen jedoch kurz vor der Pause das Heft deutlich in die Hand, die Heimelf konnte jedoch mit großer Anstrengung den Anschlusstreffer verhindern.

Mining spielt den Sieg nach Hause

Dieser fiel jedoch rund zehn Minuten nach Wiederbeginn. Nachdem die Abwehr der Hausherren kurz geschlafen hatte, lief Jonas Geßwagner allein auf das Tor zu, ließ dabei dem Keeper der Mininger keine Chance. Die Vorentscheidung fiel schließlich nur wenige Sekunden nach dem 2:1, als Michael Gartner postwendend den alten Vorsprung von zwei Toren wiederherstellen konnte. Wenngleich die Gäste in der Folge noch die eine oder andere gute Torchance ausließen, hielten die Mininger ein gefühltes Mehr an Spielanteilen, womit der Sieg am Ende wohl auch in Ordnung geht.

Andreas Mayer, sportlicher Leiter SV Mining/Mühlheim:

„Die Partie ist relativ ausgeglichen gestartet, wir hatten dabei ein Chancenplus, Vorteile für uns. Nach dem 1:0 hatten wir das Spiel sehr gut im Griff, das war bis auf die letzten fünf Minuten vor der Halbzeit der Fall, in dieser Phase sind wir dann schon ein wenig geschwommen. Nach der Halbzeit war das Bild wieder relativ ausgeglichen, Neuhofen hatte nach unserem 3:1 noch eine gute Chancen, ansonsten hatten wir dann noch mehr Spielanteile.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei