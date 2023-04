UFC Mettmach siegt dank lupenreinem Hattrick souverän gegen Zell/Pettenfirst

Details Samstag, 08. April 2023 21:44

In der 17. Runde der 2. Klasse West kam es am Samstag – alle Teams standen zeitgleich im Einsatz - unter anderem zum Duell zwischen dem UFC Mettmach und dem SV Zell am Pettenfirst. Beide Teams rangieren im Mittelfeld der Tabelle, die Zuschauer konnte daher von einem ausgeglichenen und tendenziell engen Duell ausgehen. Mit dem UFC Mettmach hat es letzten Endes jedoch eine der beiden Mannschaften geschafft, die Begegnung relativ deutlich zu gestalten und einen entsprechend souveränen Sieg einzufahren.

Führungstreffer setzte Kräfte frei

Die Besucher, die sich bei bescheidenem Wetter in der Mettmacher Arena eingefunden hatten, sahen zu Beginn eine recht ausgeglichene Partie, die zunächst hin und her wogte. Die Hausherren aus Mettmach agierten in dieser Phase zwar bemüht, die Spielkontrolle zu erlangen, man wirkte jedoch noch etwas gehemmt beziehungsweise hatte man es mit starker Gegenwehr der Gäste aus Zell zu tun.

Nach einer knappen halben Stunde ereignete sich aus Mettmacher Sicht das entscheidende Ereignis der Partie. Der an diesem Tag überragende Pavel Sultes spielte auf David Stastny, der überlegt abzog, um rechts ins lange Eck zu treffen. Dieser Treffer markierte für die Hausherren eine Art Brustlöser. Von diesem Zeitpunkt an geriet das Mettmacher Werkl ins Laufen, man war nun klar am Drücker und wurde bereits wenige Sekunden später mit dem 2:0 belohnt. Dieses Mal war der zuletzt als Vorlagengeber in Erscheinung getretene Pavel Sultes selbst in der Hauptrolle als Torschütze, sein sehenswerter Heber fand den Weg ins Tor.

Neuzugang entschied Partie

Noch vor dem Halbzeitpfiff legte Sultes den Zellern zwei weitere Ostereier ins Netz, womit der Tscheche einen lupenreinen Hattrick erreichte. Bei Tor Nummer drei wurde erneut erfolgreich die lange Ecke anvisiert, der vierte Treffer passte genau unter die Latte.

Der SV Zell am Pettenfirst zeigte im zweiten Abschnitt Charakterstärke. Obwohl das Spiel mit 4:0 zur Pause quasi gelaufen war, hängte man sich nochmal ordentlich rein und war bemüht, das Ergebnis zu korrigieren. Letzteres gelang auch mit dem 1:4-Anschlusstreffer durch Simon Lechner eine Viertelstunde vor Schlusspfiff, was nichts am verdienten Erfolg der Heimelf änderte.

Hermann Berghammer, MBA, Obmann UFC Mettmach:

„An Anfang war das Spiel relativ ausgeglichen, mit dem 1:0 für uns hat sich dann etwas gelöst, dann waren wir schon stärker. Erwähnenswert ist sicher, dass unser Neuzugang Pavel Sultes mit einem Hattrick das Spiel im Alleingang soweit entschieden hat. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen und dann auch das 4:1 kassiert. In Summe war das aber klar verdient heute.“

