SV Mining-Mühlheim holt drei hart erkämpfte Punkte aus Riegerting heim

Die 18. Runde der 2. Klasse West konnte aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage einzig mit der Begegnung zwischen dem UFC Riegerting und dem SV Mining/Mühlheim aufwarten. Die Riegertinger, mit zwölf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Liga klassiert, gingen als Außenseiter in die Partie, stehen die Mannen aus Mining/Mühlheim in der Tabelle doch deutlich besser da, konkret im oberen Drittel. Der UFC sollte den Gästen jedoch, soviel sei vorweggenommen, über 90 Minuten einen heißen Tanz liefern und alles abverlangen.

Riegerting hielt beherzt dagegen

Im gut besuchten Stadion in Riegerting entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch, in welchem die Heimischen um keinen Deut unterlegen waren. Beide Mannschaften hoben sich dabei die volle Dramatik, die sich im Spielgeschehen abspielen sollte, für die zweite Halbzeit auf. Im ersten Durchgang ereignete sich in einem ausgeglichenen Spiel nicht allzu viel, der Sturm sollte dafür im zweiten Abschnitt erst so richtig aufziehen.

Zunächst bekamen die Hausherren einen Strafstoß zugesprochen, woraufhin sich Dominik Piereder den Ball zurechtlegte, um jedoch zu vergeben. Nur wenige Minuten später sollten die Hausherren jedoch eine weiter Chance bekommen, nachdem Schiedsrichter Vorderwinkler erneut auf den Punkt zeigte. Dominik Piereder machte es dieses Mal besser und verwertete sicher zum 1:0.

Gäste am Ende mit glücklichem Sieg

Nur wenige Sekunden später – die Tormusik lief noch und viele Mininger Zuschauer beziehungsweise auch Funktionäre haderten noch mit dem Gegentreffer – schlug der Ball auf der anderen Seite im Netz ein. Umjubelter Torschütze zum Ausgleich war Michael Gartner. Zehn Minuten später nutzten die Gäste einen Abwehrfehler der Riegertinger zum 1:2. Fabian Holzleitner luchste der gegnerischen Abwehr den Ball ab, um anschließend auf Tobias Elender querzulegen, der eine Viertelstunde vor dem Ende seine Mannschaft zum ersten Mal an diesem Nachmittag in Führung brachte.

Diese Nummer war für die Gäste jedoch noch lange nicht ausgestanden. Nach einem Freistoß traf Moritz Puttinger für Riegerting zum 2:2. Mining/Mühlheim ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen, man hatte in der 89. Minute erneut die passende Antwort parat, als Simon Elender im Zuge eines Gestocheres im Strafraum den Überblick behielt und den Ball ins Tor schob, Mining/Mühlheim damit spät Gelegenheit zum Jubel gab.

Andreas Mayer, sportlicher Leiter SV Mining/Mühlheim:

„Das war heute ehrlich gesagt nichts für schwache Nerven. Das Spiel war, finde ich, ein offener Schlagabtausch, es hätten beide Mannschaften gewinnen können. Das Ende war an diesem Tag einmal glücklicher für uns. Sie hatten zwei Elfmeter, einen haben sie verschossen. Wir hatten heute immer zur richtigen Zeit die passende Antwort parat. Es war ein eher glücklicher Sieg, den wir uns hart erkämpfen mussten.“

