USV Pattigham/Pramet erzwingt Heim-"Dreier" gegen Union Aspach/Wildenau

Details Dienstag, 02. Mai 2023 17:03

Die 2. Klasse West konnte in ihrer 20. Runde unter anderem mit dem Duell zwischen dem USV Pattigham/Pramet und der Union Aspach/Wildenau aufwarten. Während die Hausherren in der laufenden Spielzeit im Fernduell mit Ampflwang im Aufstiegskampf um den Relegationsplatz kämpfen, ist die Union Aspach/Wildenau im hinteren Drittel der Tabelle zu verorten, wo es aktuell aus Prestigegründen vor allem darum geht, den letzten Tabellenplatz zu verhindern. Die Marschroute war vor dem Spiel also relativ klar, und der USV Pattigham/Pramet sollte seiner Favoritenrolle auch gerecht werden.

Pattigham/Pramet machte aus den Chancen zu wenig

Die Heimelf aus Pattigham/Pramet war gleich zu Beginn bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen, und dies sollte – so viel sei vorweggenommen – auch schon sehr bald gelingen, wenngleich die erste richtig gefährliche Torchance auf das Konto der Gäste aus Aspach ging. Der ungarische Legionär Peter Ürmös nahm aus aussichtsreicher Position Maß, sein Abschluss landete nur knapp neben dem Tor.

Diese Szene sollte jedoch eine der wenigen gefährlichen aus Sicht der Gäste bleiben, der USV Pattigham/Pramet hatte ansonsten das Spiel im Griff, man ließ jedoch eine äußerst mangelhafte Chancenverwertung obwalten, was an diesem Tag jedoch auch am starken Gäste-Schlussmann Sebastian Naderlinger lag, der in der ersten Halbzeit beispielsweise nach einer guten Kombination der Hausherren abwehrte, dann auch beim vermeintlichen Abstauber von Valon Gashi noch einmal zur Stelle war.

Engagierte Aspacher am Ende ohne Chance

Tief stehende Aspacher verkauften ihre Haut auch in der Folge teuer, kurz vor der Pause konnten die Heimischen jedoch den Torbann brechen. Nach einer wunderschönen Kombination über die linke Seite brachte Oliver Danninger den Ball zur Mitte, wo der frei stehende Michael Scherzer lauerte und zum 1:0 vollendete.

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Pattigham/Pramet war über weite Strecken am Drücker, während man dem Tabellennachzügler das Bemühen absolut nicht absprechen konnte. Eine kleine Vorentscheidung fiel in der 70. Minute als Michael Scherzer mit einem Flachschuss in die Ecke das aus Sicht der Heimelf erlösende 2:0 erzielte.

In der Folge ließen die Hausherren weitere gute Möglichkeiten aus, auch ließ man die Querlatte erzittern, in der Nachspielzeit durfte man aber den Endstand zum 3:0 besorgen. Oliver Danninger behielt im Strafraum den Überblick und schob ein.

Michael Hintenaus, Trainer USV Pattigham/Pramet:

„Wir waren im Endeffekt zu fast jeder Zeit im Spiel am Drücker, die Tore haben dieses Mal jedoch etwas auf sich warten lassen, da wir eine mangelnde Chancenverwertung an den Tag gelegt haben. Es war wie erwartet eine harte Partie, dennoch kann man sagen, dass wir über 90 Minuten wirklich zielstrebig gespielt haben, wobei es gegen eine tief stehende Mannschaft nicht einfach war.“

