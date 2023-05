Union Lohnsburg gewinnt in Treubach/Roßbach knapp mit 2:1

Details Dienstag, 30. Mai 2023 19:41

Den Abschluss am 24. Spieltag in der 2. Klasse West machte am Pfingstmontag die Partie zwischen der Union Treubach/Roßbach und der Union Lohnsburg. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle im unteren Drittel. Fünf Zähler trennen die beiden Mannschaften, die Hausherren liegen etwas weiter vorne als die Gäste aus Lohnsburg. Schlussendlich setzten sich die Lohnsburger knapp aber doch mit 2:1 durch.

Hausherren mit der Führung – Lohnsburg mit dem schnellen Ausgleich

Rund 100 Besucher machten sich am Feiertag auf den Weg ins Zacherlbergstadion nach Treubach. Die Besucher wurden dort Zeugen eines unspektakulären Fußballspiels. Es dauerte nur bis zur 8. Spielminute als der erste Treffer: Nach einem langen Einwurf kam Daniel Weindl in der Gefahrenzone zum Kopfball und nickte anschließend zur 1:0-Führung für die Heimischen ein. Lange hielt die Führung von der Union Treubach/Roßbach jedoch nicht an. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied Schiedsrichter Hisen Haxhija auf Strafstoß. Diesen verwertete Julian Fischer infolge in Minute 15 zum 1:1-Ausgleich. Doch nach diesen Treffern beruhigte sich die Partie, es kam zu keinen Höhepunkten mehr und nach 45 Minuten ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Gäste drehen die Partie

Nach Wiederbeginn des Unparteiischen war die Montagsbegegnung weiterhin eine sehr unspektakuläre. Das Spielgeschehen spielte sich größtenteils zwischen den beiden Strafräumen ab, Torchancen waren demnach auch Mangelware. Nach gut einer Stunde kamen die Lohnsburger aber noch einmal vor das Tor. Ein weiter Einwurf kam auf Jozsef Mata, der volley ins Eck vollendete. Damit konnten die Gäste aus Lohnsburg die Partie drehen. In weiterer Folge gab es bei Treubach/Roßbach noch zwei Weitschüsse, diese gingen aber neben den Kasten. Lohnsburg kam noch zu einem Treffer, der aber wegen Abseits nicht zählte. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss, die Lohnsburger siegten auswärts bei der Union Treubach/Roßbach knapp mit 2:1.

Stimme zum Spiel:

Dominik Grabner, Trainer Union Treubach/Roßbach:

„Es war von beiden Seiten kein gutes Spiel. Wir gingen früh in Führung, haben dann in meinen Augen einen ungerechtfertigten Elfmeter und den Gegentreffer bekommen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, wir haben den Ball nach dem 2:1 aber nicht mehr über die Linie gebracht. Wir waren gestern einfach nicht gut.“

