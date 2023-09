Junge Mannschaft des UFC Mettmach biegt vor heimischem Publikum die Union Polling

Details Montag, 04. September 2023 16:05

Die dritte Runde der 2. Klasse West hielt unter anderem die Begegnung zwischen dem UFC Mettmach und der Union Polling bereit. Die beiden Teams starteten dabei recht unterschiedlich in die neue Spielzeit – während Mettmach das bislang einzige Spiel verlor, hatte Polling vor der Partie bereits drei Punkte auf dem Konto. Die Hausherren des UFC Mettmach sollten diese freilich noch nicht aussagekräftige Bilanz aber ausmerzen und letzten Endes klar und deutlich als 4:0-Sieger vom Platz schreiten.

Mettmach geht in Führung

Das Spiel in Mettmach begann zunächst aber mit einer Schrecksekunde für die Hausherren. Schon nach wenigen Sekunden kamen die Gäste zu einer dicken Torchance, Tobias Lettner im Tor des UFC konnte aber rettend parieren. Mit Fortdauer des Spiels kamen die Hausherren aber immer besser in selbiges hinein, um sich fortan ein doch recht deutliches Übergewicht zu erspielen. Die Zuschauer sahen kein schlechtes 2. Klasse-Spiel, Torchancen waren zunächst aber rar gesät. Nach einer Einzelaktion von Pavel Sultes, die von einem Pollinger Spieler über die Linie bugsiert wurde, ging der UFC Mettmach schließlich nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Die Hausherren blieben in der Folge dran und schraubten den Spielstand nur sechs Minuten später auf 2:0 in die Höhe. Nach einem Foul an David Stastny ging selbiger im Strafraum zu Boden, der Unparteiische entschied auf Strafstoß, den der Gefoulte selbst verwandelte.

Beide Teams mit Möglichkeiten

In der zweiten Halbzeit gingen die Mettmacher zunächst etwas großzügig mit den eigenen Torchancen um, wenig später übernahmen aber zwischendurch die Pollinger das Kommando, fanden ihren Meister aber wieder im gut parierenden Lettner. Nach einem wohl überlegten Schuss von Tobias Thalmair, der in der 76. Minute zum 3:0 traf, war die Messe schließlich gelesen, und Mettmach mit 3:0 in Führung. Den Schlusspunkt setzte Sultes zehn Minuten vor Schluss mit seinem Treffer zum 4:0. Dass Mettmach in der Folge eine gute Gelegenheit zum 5:0 ausließ, verkommt in diesem Zusammenhang zu einer Randnotiz.

Hermann Berghammer, Obmann UFC Mettmach:

„Polling hatte gleich in der ersten Minute eine dicke Chance, die aber von unserem Tormann gut pariert wurde. Wir hatten dann schon Übergewicht, wobei es auf beiden Seiten nicht viele Chancen gab. Wir waren spielerisch auf alle Fälle stärker als Polling. In der zweiten Halbzeit haben wir es verabsäumt, das Spiel vorzeitig zu entschieden, dann hatte aber auch Polling einmal eine bessere Phase, wo sie zu ein paar Torabschlüssen gekommen sind, sich unser Tormann aber ein paar Mal auszeichnen konnte. Unterm Strich ist der Sieg auf alle Fälle verdient, zu erwähnen ist auch, dass wir sehr viele junge Spieler dabei haben, konkret sechs Stammspieler, die noch keine 20 Jahre alt sind.“

