Neuer Trainer, neue Liga, „berauschender“ SV Haslach

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:18

Der SV Haslach stieg letzte Saison von der 1. Klasse Nord als Meister in die Bezirksliga Nord auf und spielte bis dato für einen Aufsteiger eine herausragende Saison. Im Moment liegt der SV auf dem achten Tabellenplatz mit nur 6 Punkten Rückstand auf Platz 2. Rein rechnerisch wäre demnach eine Top-3 Platzierung nach den verbleibenden zwei Spielen im Bereich des Möglichen, jedoch ist man in Haslach mit der bisherigen Leistung mehr als zufrieden.

Zwei wichtige personelle Neuerungen vor Saisonbeginn

Der SV Haslach war sich bereits nach dem Aufstieg seiner Stärken bewusst. Dies untermauert auch Der Sportliche Leiter David Aichberger mit seiner Aussage: „Wir haben gewusst, was unsere Jungs können, dass es so gut wird, haben wir nicht gedacht. Das ist schon berauschend und freut uns umso mehr.“ Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Haslacher ist der Trainer Andreas Jobst, der beim SV Haslach seinen ersten Kampfmannschafts-Trainerposten bekleidet. „Ihm gehört sicher ein Teil des Erfolgs, er ist ein super Trainer und kann die Spieler immer hervorragend einstellen“, lobt auch Aichberger den Trainer. Die zweite Personalie, die den Fußball der Haslacher nachhaltig prägt, ist Mittelfeldmotor Aron Racz, einer der wenigen Sommer-Neuzugänge. Er hatte in der Vergangenheit mehrere Einsätze bei Vereinen der 2. bzw. 3. Liga in Ungarn. Er konnte die Verantwortlichen des SV Haslachs beim Probetraining von sich überzeugen und hat sich bereits jetzt hervorragend in die Mannschaft integriert.

„Sind glücklich so wie es jetzt ist“

Mit der aktuellen Tabellensituation ist man in Haslach zufrieden, man hätte zwar mehr Punkte erzielen können, jedoch hat der SV auch die ein oder andere Partie „glücklich gewonnen“, darum ist man laut Aichberger: „glücklich wie es jetzt ist. Wir haben unser Ziel einstelliger Tabellenplatz erreicht und es mittlerweile auch fixiert.“ Als weiteres Ziel steht noch die 40-Punkte-Grenze im Raum, die man erreichen möchte. Dieses Ziel ist auch mit je einem Sieg in den kommenden Partien möglich.

Alles schon fix vor Sommer

In den letzten beiden Spielen der Saison geht es für den SV Haslach gegen Union Oeppingen und gegen die Sportunion Schweinbach. Beide Gegner befinden sich im direkten Tabellenumfeld. Gegen Oeppingen haben die Haslacher gleich einen doppelten Ansporn. Zum einem ist es ein Derby und zum anderen werden zwei Leistungsträger, Matthias Engleder und Paul Schiffbänker, ihre letzte Heimpartie in der Kampfmannschaft bestreiten. Aufgrund von Familie und Arbeit werden sie zwar weiterhin im Trikot vom SV Haslachauflaufen, allerdings lediglich im Trikot der 1b. Auch Sommertransfer Niklas Kraml wird Haslach wieder in Richtung des Ex-Vereins verlassen.

Die zwangsläufig dadurch entstehende Lücke im Kader wird der SV sowohl mit der eigenen Jugend („die Jungen haben das auch diese Saison in den Verletzungsphasen gut gemacht und werden sicher ihre Chancen bekommen“), als auch mit Transfers („wir haben uns natürlich auf den Transfermarkt umgesehen, grundsätzlich ist das alles auch schon in trockenen Tüchern, aber aus Respekt vor dem abgebenden Verein will ich die Namen noch nicht bekannt geben“), laut Aichchberger füllen. Auch auf dem Trainerposten ist laut dem Sportlichen Leiter alles bereits geregelt: „Er (Jobst Anm. d. Red.) darf bleiben, solang er will.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.