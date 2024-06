SV Gallneukirchen: Erfolg durch Nachwuchs

Details Samstag, 29. Juni 2024 08:18

Der SV Gallneukirchen wurde in der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga Nord Vizemeister. Nach der Hinrunde belegte man noch den 5. Platz, konnte dann in der Rückrunde überzeugen und sicherte sich somit den 2. Platz. Auch im Kader des für seine Nachwuchsarbeit bekannten SV Gallneukirchen gibt es kaum Veränderungen.

Sehr zufrieden mit der vergangenen Saison

In der Herbstsaison belegte Gallneukirchen noch den 5.Platz in der Tabelle, mit 15 Punkten Rückstand auf Patz 1. Selbst erreichte man 21 Punkte durch 6 Siege und 3 Unentschieden. Mit nur 18 erzielten Toren aus 13 Spielen liegt man in dieser Statistik im unteren Tabellendrittel, jedoch bekam man auch nur 21 Gegentore. Nach der Winterpause konnte man sich beim SV jedoch steigern. Man erzielte 22 Tore und kassierte wiederum nur 16. Dadurch erhielt man 25 Punkte und war in der Rückrunde sogar besser als der amtierende Meister aus Eferding.

„Die letzte Saison wurde sehr positiv abgeschlossen, wir haben die letzten 10 oder 11 Spiele nicht verloren und diesen Schwung müssen wir in die nächste Saison mitnehmen“, zeigt sich der neue Sportliche Leiter Michael Danninger erfreut.

Wenig Transfers viel Nachwuchs

Mit Berkay Korkmaz und Vinko Klepic muss der SV zwei Spieler ziehen lassen. Während Korkmaz bisher nur ein Testspiel in der ersten Mannschaft des SV bestritten hat, schmerzt der Abgang von Klepic um so mehr. Klepic war der Dauerbrenner der Gallneukirchner und spielte jede Partie in der Meisterschaft über die volle Länge. Ihn zieht es in die Landesliga Ost zum ASKÖ Schwertberg.

Um diesen Abgang zu ersetzen wurde Gallneukirchen auf dem Transfermarkt aktiv. Man verpflichtete zum einen den 10-fachen Torschützen Mathias Feichtinger vom 2. Klassen-Verein SV Steyregg, mit denen er knapp den Aufstieg in die 1. Klasse verpasste. Zum anderen kommt mit Fabian Pühringer ein Spieler aus der Region. Er schließt sich Gallneukirchen von der Union Altenberg an. Auch er spielte vergangene Saison beinahe alle Spiele über 90 Minuten und konnte dabei 3 Tore erzielen. Ansonsten holt man sich im Sommer mit Richard Ruthner und Stefan Pirngruber noch zwei Talente aus der zweiten Mannschaft des SK Magdalena. Diese beiden Transfers passen hervorragend in das Konzept des SV Gallneukirchen, denn man hat laut Sportlichem Leiter ein klares Konzept: „Wir wollen junge Spieler und unseren eigenen Nachwuchs an den Erwachsenenfußball heranführen und wollen in der Region weiterhin die Nummer eins sein!“

Vorbereitung mit Pause

„Unser Ziel ist es unter die Top-3 zu sein“, gibt Danninger klar die Richtung für die kommende Saison vor. Um diese Ziele zu erreichen, beginnt die Vorbereitung bereits am 1. Juli. Am 4. Juli wird es ein internes Testmatch mit einer Spielzeit von 3 mal 30 Minuten geben, um den Istzustand des Kaders zu analysieren. Weiters wird es am Freitag noch ein Teambuilding-Event geben. Eine Besonderheit des Aufbautrainings gibt es in der dritten Woche: in der dritten Woche wird es für die gesamte Mannschaft ein Laufprogramm und kein Balltraining zu absolvieren geben. Ansonsten verläuft die Vorbereitung normal mit 3 Trainings pro Woche und Testspielschmankerln, wie etwa der Test am 16.7. gegen Donau Linz.

Details

