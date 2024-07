TSU Hofkirchen/M.: Verlust der Torhüter

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 00:05

In der Bezirksliga Nord belegt die TSU Hofkirchen nach einem starken Beginn, letztlich den 9. Platz. Dabei kann man sich mit 45 Toren 10 Siege sichern. Dazu kommen noch 5 Unentschieden. Somit kommt die TSU in der Endabrechnung auf 35 Punkte. Auf den 2. fehlten am Ende der Saison lediglich 11 Punkte.

Saison mit Ups und Downs

Nach einem starken Start in die abgelaufene Saison, man konnte aus den ersten 9 Spielen 13 Punkte mitnehmen, verlor man die letzten 4 Spiele der Hinrunde allesamt. Dies bedeutete für die TSU den 11. Platz über den Winter und man war ins Abstiegsgeschehen involviert. „Wir haben durch die zweite Hälfte der Herbstsaison mit weniger Punkten als erhofft überwintert. Im Winter haben wir uns sehr gut vorbereitet und waren im Frühjahr eine der besseren Mannschaften und konnten uns zeitnah den Klassenerhalt sichern.“, sagte Helmut Schlagnitweit, Sportlicher Leiter der Hofkirchner. Weiters macht Schlagnitweit die Derbys dafür verantwortlich, dass die TSU nicht besser platziert ist, konnte man aus den vier Derbys in der Rückrunde nur einen Punkt mitnehmen.

Schmerzhafte Abgänge

Im momentan noch geöffneten Transferfenster bahnt sich in Hofkirchen ein Umbruch an. Die zwei Hofkirchner „Urgesteine“ Daniel Reiter und Oliver Witti, der in der vergangenen Saison 12 Treffer erzielen konnte, beendeten mit Saisonende ihre Karrieren. Weiters wechseln auch beide Tormänner den Verein. Klaus Aichbauer wechselt in die OÖ-Liga zum Aufsteiger aus Rohrbach. Ersatztorhüter Michael Atzgerstorfer wechselt nach Kirchberg ob der Donau zu seinem Heimatverein. Benjamin Lefler kam im Winter aus Ungarn zur TSU und wird im Sommer wieder in seine Heimat zurückkehren. Auch die Leihgabe der LASK-Akademie Valentin Froschauer wird die Hofkirchner verlassen und wird von den Athletikern sofort weiter in die OÖ-Liga nach St. Martin verkauft.

Investment in Gegenwart und Zukunft

Aufgrund der guten Nachwuchsarbeit sieht Schlagnitweit wenig Bedarf für Transfers. „Wir haben in den letzten Jahren gute Nachwuchsarbeit geleistet, daher müssen wir weniger am Transfermarkt machen. Dennoch werden wir einen neuen Legionär aus Ungarn und ein 16-jähriges Torwarttalent von einem Nachbarverein verpflichten. Deren Namen möchte ich allerdings noch nicht bekannt geben, da noch je eine Unterschrift fehlt“, informiert der Sportliche Leiter über seine Transferabsichten. Der TSU fehlt weiterhin ein 1er Torwart, um diese Lücke zu schließen, verpflichtete man Daniel Gahleitner. Der Routinier mit Bezirksliga- Erfahrung kommt aus der 2.Klasse West-Nord von UFC St. Agatha.

Vorbereitung trägt andere Handschrift

Im Gegensatz zu den letzten sieben Jahren trägt diese Vorbereitung nicht mehr die Handschrift von Peter Wiesinger, sondern die von Michael Reischl. Der Neo-Coach begann seine Vorbereitung bereits am Dienstag (2.Juli) der vergangenen Woche. „Unser Ziel für die kommende Saison ist, dass wir unsere Nachwuchsspieler bestmöglich in die Mannschaft integrieren und möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Schlagnitweit.

