USV St. Oswald möchte weiterhin zu den Top-Teams gehören – Sportchef Philipp Müller im Interview!

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 12:58

Nach dem Meistertitel 2021/22 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga Nord gelang es dem USV St. Oswald/Fr. eigentliche auf Anhieb, sich eine Etage höher zu etablieren. Nach einem starken fünften Platz in der Aufstiegssaison fand man sich am Ende der letzten Spielzeit sogar auf Platz drei wieder, nur einen Punkt hinter Vizemeister Gallneukirchen – dies trotz einem verpatzten Herbst, in dem man nur 15 Zähler einfahren konnte. Ligaportal bat Philipp Müller, den Sportlichen Leiter des USV, zum Interview.

Ligaportal: Ihr konntet nach einer im Nachhinein betrachtet misslungenen Herbstsaison im Frühjahr das Ruder umreißen und die Saison auf Platz drei beenden. Was hat eure Analyse der Spielzeit 2023/24 ergeben?

Müller: „Wir sind irrsinnig schlecht gestartet, nach dem Trainerwechsel hat es ein wenig gedauert. Ich glaube aber, dass man im Frühjahr dann die „Handschrift Hasanovic“ gesehen hat. Dadurch, dass unser Co-Trainer Martin Pum im Herbst verstorben ist, war das auch eine harte Zeit für uns und auch in den Beinen der Spieler. Mit Samir Hasanovic ist es aber dann nach der Winterpause bergauf gegangen, da hatten wir dann in der Rückrunde einen starken Lauf. Damit sind wir auch sehr zufrieden.“

Ligaportal: Herzliches Beileid zu diesem Verlust. Was hat sich nun in der Übertrittszeit bei euch getan, welche Kaderveränderungen gibt es zu vermelden?

Müller: „Wir haben einen neuen Abgang, das ist Erik Freudenthaler, der nach Pregarten geht. Von Oliver Brajkovic haben wir uns bereits während der letzten Hinrunde aufgrund disziplinärer Gründe getrennt, der war die restliche Saison suspendiert. Geholt haben wir Harun Hodzic aus Katsdorf. Ich bin froh, dass auch immer wieder einige junge Spieler nachkommen, wie Felix Fürst, Jonas Oprießnig und Adrian Höller. Die letzteren beiden sind wir für mich fast sogar schon Stammspieler. Felix hatte im Frühjahr Pech, weil er wegen einer Krankheit außer Gefecht war. In dem sehe ich auch extrem viel Potenzial, der wird auch jetzt so richtig kommen.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Müller: „Wir sind ein kleiner, aber feiner Kader und ich hoffe, dass wir verletzungsfrei bleiben. Wenn uns das gelingt und die Spieler wieder richtig Gas geben, bin ich zuversichtlich, dass wir wieder eine gute Rolle spielen können. Mein persönliches Ziel wäre, unter die ersten fünf zu kommen.“

Ligaportal: Ihr hattet in den letzten beiden Saisonen vor heimischer Kulisse überraschenderweise eine schlechtere Bilanz als auswärts. Was sind mögliche Gründe dafür?

Müller: „Normalerweise findet man für jedes Problem eine Lösung. In der Aufstiegssaison waren wir irrsinnig heimstark, da haben wir Zuhause gar nichts verloren. Was sich da geändert hat, kann ich leider nicht sagen.“

Ligaportal: Was sind eure lang- bzw. mittelfristigen Ziele?

Müller: „Wir sind noch immer eine 3000-Einwohner-Gemeinde. Ich möchte einfach, dass wir stabil vorne mit dabei sind und die Vorderen so gut es geht ärgern. Wir wollen den Zuschauern Qualität bieten und die jungen Spieler mit einbringen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.