Union Lembach: "Wollen unseren Fokus wieder auf das Sportliche legen"

Details Freitag, 26. Juli 2024 17:34

Die Verantwortlichen der Union Lembach blicken kritisch auf die vergangene Spielzeit zurück. Man konnte zwar den sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga Nord erreichen, was den ambitionierten Ansprüchen der Mühlviertler jedoch nicht vollends genügt. Im Sommer gab es nun einige Zu- und Abgänge auf dem Transfermarkt, womit sich das Gesicht der Mannschaft in der kommenden Saison verändern wird. Im Gespräch mit Ligaportal blickt Obmann Robert Dietl auf die vergangene Spielzeit zurück und gibt einen Ausblick auf die kommende Saison.

Leichte Enttäuschung trotz solider Bilanz

Mit einem überraschenden 3:2 Sieg gegen den Meister aus Eferding konnte man die Saison auf dem 6. Platz beenden mit nur vier Zählern Rückstand auf den zweiten Platz. Diese Bilanz liest sich grundsätzlich alles andere als schlecht, in Lembach sieht man im Nachhinein dennoch Luft nach oben. "Der sechste Platz ist grundsätzlich keine schlechte Endplatzierung, doch wir hätten uns schon ein wenig mehr erwartet, da wir unser volles Potential oft nicht ausschöpfen konnten." blickt Dietl kritisch auf die abgelaufene Spielzeit zurück. Nun möchte man den Fokus jedenfalls wieder auf die kommende Saison setzen und dort wieder erfolgreich sein. Dabei werden die Lembacher in jedem Fall mit einem veränderten Kader auftreten.

13 Transferbewegungen in der Sommerpause

Während der Sommerpause gab es einen mittelgroßen Umbruch bei den Lembachern. Während sechs Spieler den Verein verließen, konnte man sieben neue Zugänge an Bord holen. Am schwierigsten wird es, den Abgang von Schlüsselspieler Fabian Lohr zu kompensieren, der nach St. Martin gewechselt ist. "Der Abgang von Fabian ist natürlich nicht ideal für uns, doch wir sind überzeugt, dass wir diesen gemeinsam auffangen können." blickt Dietl auf die Transferphase zurück. Die 1b-Vertretung wird von nun an in Koopertion mit Kirchberg auflaufen, was ein Novum in der kommenden Spielzeit sein wird, in der auch das neue Vereinshaus der Lembacher fertig ist. "Unser Vereinsgelände ist jetzt endlich fertig geworden und von nun an möchten wir den Fokus voll auf das Sportliche legen und gemeinsam erfolgreich sein." gibt Dietl die Marschroute für die kommende Saison vor.

