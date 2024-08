Union Schweinbach: Spielfreude und keine Sorgen

Details Donnerstag, 08. August 2024 12:50

Die Sportunion Schweinbach geht in die zweite Spielzeit in Folge in der Bezirksliga Nord. "Wir wollen den Fans attraktiven Fußball bieten, an Spielfreude und Offensivkraft deutlich zulegen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben", fordert Cheftrainer Gerald Kitzler von seiner blutjungen Mannschaft rund um den routinierten Kapitän und Abwehrchef Lukas Müller.

Goalgetter Marcel Pichler

Wie in der Rückrunde der vergangenen Saison darf es jedenfalls nicht weitergehen. Nach dem vierten Tabellenplatz als bester Aufsteiger im Herbst holten Goalgetter Marcel Pichler und seine Spielkameraden als schwächstes Frühjahrsteam nur magere zehn Punkte. Attraktive Liga An Attraktivität in Sachen Derbies legte die Bezirksliga Nord gegenüber der Vorsaison noch einmal deutlich zu. Während beispielsweise Gallneukirchen, Altenberg, Wartberg und Freistadt bereits zu bespielen waren, sind Absteiger SPG Katsdorf und die Union Vorderweißenbach als Meister der 1. Klasse Nord zurück in der dritthöchsten Spielklasse des Landes. Offene Rechnungen Erster Gegner in der neuen Meisterschaft ist die als Titelkandidat gehandelte Union Lembach. Nach zwei 0:2-Niederlagen in der Vorsaison wollen die Schweinbacher im heimischen Mibag-Stadion am Lådabåch den Spieß umdrehen (Freitag, 16. August, 20 Uhr). Trainer Gerald Kitzler Fotos: Union Schweinbach

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.