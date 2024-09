Union Arnreit: Klassenerhalt ist das große Ziel

Details Freitag, 20. September 2024 06:37

Die Union M-TEC Arnreit konnte in der Bezirksliga Nord bisher zwei Punkte aus vier Runden erzielen – ein Saisonstart, bei dem sicherlich mehr möglich gewesen wäre. In der Sommerpause gelang es der Union, den Kader zusammenzuhalten, und sie musste keine Abgänge verzeichnen, was sicherlich ein wichtiger Faktor für den erneuten Klassenerhalt sein könnte. Der sportliche Leiter Bernhard Reiter erläuterte, wie der Saisonstart im Verein aufgenommen wurde, wie die Nachwuchsarbeit funktioniert und gab einen Ausblick auf die kommenden Spiele.

Solide Leistungen, zu wenig Punkte

„Grundsätzlich waren die Leistungen allesamt sehr solide. Jedoch muss man in den Auswärtsspielen gegen Katsdorf und Wartberg eigentlich Punkte mitnehmen. Wenn man in Wartberg 20-Minuten vor Ende mit 2:0 in Führung liegt, musst du das einfach cleverer nach Hause spielen und darfst das Spiel auf keinen Fall mehr verlieren. In Katsdorf hatte man ein klares Übergewicht an Chancen stand aber am Ende wieder mit null Punkten da. Das schmerzt natürlich dann sehr. Aber im Gesamten gesehen können wir mit den bisher gezeigten Leistungen ganz klar zufrieden sein".

In den beiden Heimspielen endete die Begegnung jeweils mit einem Unentschieden. So steht die Union Arnreit derzeit mit zwei Punkten auf dem 11.Platz.

Zum Thema Transfers äußerte sich Reiter knapp: „Ein Kooperationsspieler, der in der letzten Saison bei uns spielte, ist mittlerweile als Leihspieler wieder bei uns tätig. Ansonsten gibt es weder Abgänge noch Neuzugänge. Wir sind mit dem derzeitigen Kader sehr zufrieden und benötigen daher auch keine Transfers.“

Die Jugend ist unser Hauptfokus

Bernhard Reiter wirft einen kurzen Blick auf die kommenden Begegnungen: „In den nächsten drei Wochen stehen zwei Derbys gegen Julbach und Haslach an. Besonders gegen Haslach ist die Stimmung immer sehr intensiv gewesen. Wir sind uns bewusst, dass es schwierige Spiele werden und das wir in jede Partie als Außenseiter starten. Dennoch wollen wir etwas Zählbares mitnehmen. Wenn die Spieler ihre Stärken ausspielen und die bisherigen Leistungen wiederholen, ist auch für uns punktemäßig etwas möglich. Es wird jedoch auf jeden Fall sehr schwierig werden.“

„Wir haben von den ganz kleinen Kindern bis zur U15 eigentlich fast überall eine Spielgemeinschaft mit verschiedenen Teams aus der Umgebung. Dies funktioniert bisher auch ziemlich gut. Speziell in der Reservemannschaft haben wir mittlerweile sehr viele junge Spieler im Kader. Wir wollen die eigene Jugend immer mehr in den Erwachsenenfußball integrieren und sie vermehrt fit für die Kampfmannschaft machen. Das ist mitunter derzeit einer unserer Hauptfokusse" so Reiter.

Das Saisonziel in Arnreit ähnelt dem der letzten Saison: „Unser Hauptziel ist der Klassenerhalt. Wir sind uns bewusst, dass dies aufgrund der personellen Situation nicht einfach werden wird, dennoch glauben wir fest daran, dass wir dieses Ziel erreichen können. Ebenso wichtig ist uns die Entwicklung des Teams. Wir möchten, dass sich die jungen Spieler zunehmend integrieren und ein gutes Teamgefüge entsteht. All dies ist uns ebenso wichtig wie der Klassenerhalt selbst.“

