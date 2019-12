Bezirksliga Nord: "Experten-Tabelle" - SV Freistadt holt "Double"

Details Montag, 30. Dezember 2019 13:07

In der Herbstsaison 2019 der Bezirksliga Nord versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Experten hatten den "richtigen Riecher" und tippten Herbstmeister SV Freistädter Bier und die Union Lembach auf die Plätze eins und zwei. Dahinter landete die Union Königswiesen, die in der Hinrunde als Sechster ins Ziel gekommen war. Den umgekehrten Weg schlug der Dritte aus Arnreit ein, der Rang sechs belegte. In der "Experten-Tabelle" wechselte die "Rote Laterne" den Besitzer. Während Schlusslicht SV Gallneukirchen vom letzten auf den zwölften Platz kletterte, rutschte der TSV Ottensheim vom vorletzten auf den 14. Rang zurück.

Expertentipps:

Runde 1 - Franz Kaltseis, Obmann UFC Haibach/Donau

Runde 2 - Tomislav Proleta, Trainer TSV Ottensheim

Runde 3 - Werner Traxler, Ex-Trainer SV Gallneukirchen

Runde 4 - Alois Mühleder, Ex-Trainer Union Vorderweißenbach

Runde 5 - Samir Hasanovic, Trainer SV Freistadt

Runde 6 - Martin Pirkelbauer, Sektionsleiter TSU Hofkirchen/M.

Runde 7 - Andreas Reitmeier, Sektionsleiter SV Hellmonsödt

Runde 8 - Bernhard Reiter, Sportchef Union Arnreit

Runde 9 - Robert Dietl, Obmann Union Lembach

Runde 10 - Johannes Weissengruber, Sportchef Union Altenberg

Runde 11 - Helmut Barth, Sektionsleiter Union Julbach

Runde 12 - Matej Pavlovic, Trainer TSU Wartberg/Aist

Runde 13 - Franz Hofbauer, Sport-Koordinator Union Königswiesen

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) SV Freistadt 33 (32) 29- 7 Tore

2. (02) Union Lembach 30 (25) 27-15

3. (06) Union Königswiesen 22 (21) 17-15

4. (05) Union Vorderweißenbach 21 (21) 23-14

5. (04) Union Putzleinsdorf 21 (23) 17-14

6. (03) Union Arnreit 19 (24) 16-14

7. (07) TSU Wartberg/Aist 19 (19) 18-19

8. (11) Union Julbach 17 (10) 17-18

9. (10) Union Altenberg 16 (14) 18-18

10. (09) UFC Haibach/Donau 11 (16) 12-16

11. (12) TSU Hofkirchen/M. 10 (10) 13-19

12. (14) SV Gallneukirchen 10 (10) 10-23

13. (08) SV Hellmonsödt 8 (17) 11-23

14. (13) TSV Ottensheim 8 (10) 7-20

