Nach bislang perfekter Vorbereitung, Zuversicht in Vorderweißenbach

Nachdem sich die Union Wippro Vorderweißenbach im letzten Sommer aus der Landesliga Ost verabschieden musste, kamen die Mühlviertler einen Stock tiefer gut an, absolvierten in der Bezirksliga Nord eine anständige Hinrunde und übewintern als Fünfter im oberen Drittel der Tanbelle. "Nach einem Abstieg ist es bekanntlich nicht einfach, kann es in beide Richtungen gehen. Auch wenn wir etliche Punkte quasi verschenkt haben, ist es im Herbst ganz gut gelaufen und sind mit dem Abschneiden sehr zufrieden", erklärt Sektionsleiter Harald Birngruber.

Solide Hinrunde

Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien fuhren die "Schmankerldorf-Kicker" binnen Wochenfrist zwei "Dreier" ein. In der Folge bilanzierten die Vorderweißenbacher ausgeglichen, standen in den nächsten acht Runden drei Siegen ebenso viele Niederlagen gegenüber. Den Herbstausklang gestaltete die Union mit einem "Dreier" in Ottensheim erfolgreich. "Wir haben in der Hinrunde 21 Punkte geholt, hätten jedoch wesentlich mehr sammeln können. Doch gegen Haibach haben wir nach einer 3:0-Führung verloren - und gegen Hofkirchen waren wir 4:1 voran, mussten uns am Ende aber mit einem Unentschieden begnügen. Dennoch hat sich die Mannschaft, trotz der Abgangs von Fabian Mühleder, der im Sommer nach Bad Leonfelden gewechselt und in der Bezirksliga geblieben war, sich nach dem Abstieg gefestigt und ist gut durch den Herbst gekommen", meint der Sektionsleiter.

Viele Tore, vorne und hinten

Der Absteiger feierte je drei Heim- und Auswärtssiege. Lediglich die beiden Erstplatzierten aus Freistadt und Lembach trafen öfter ins Schwarze, aber auch nur vier Teams kassierten mehr Gegentore. "In der Offensive hat es ganz gut funktioniert und haben regelmäßig getroffen, in der Defensive hingegen ist reichlich Luft nach oben vorhanden. Mit 23 Gegentoren haben wir zu viele erhalten, weshalb es für einen Platz ganz vorne in der Tabelle nicht gereicht hat. Nichtsdestotrotz haben wir nach dem Abstieg wieder in die Spur gefunden und sind auf einem guten Weg", weiß Harald Birngruber.

Neuer Trainer - zwei Abgänge

Da Alois Mühleder ins zweite Glied rückte und im Verein das Amt des Nachwuchsleiters bekleidet, schwingt 2020 mit Milen Valkov ein neuer Trainer das Zepter. "Er war zuletzt im LAZ Linz tätig und leistet bei uns ausgezeichnete Arbeit. Die Spieler sind vom neuen Coach begeistert, dementsprechend hoch ist die Trainingsbeteiligung", so Birngruber. Obwohl Rene Gartner (Oberneukirchen) und Manuel Sonnberger (Reichenthal) den Verein verlassen haben, wurde die Union am Transfermarkt nicht aktiv. "Wir verfügen über einen guten Kader, haben uns demnach nach Verstärkungen nicht umgesehen und auch keine Transfers getätigt", begründet der Sektionsleiter die ereignisarme Übertrittszeit.

Siegesserie in den Testspielen - erfolgreiches Trainingslager in Kroatien

Die vier bisherigen Testspiele konnte der Fünftplatzierte allesamt gewinnen: 7:2 gegen Feldkirchen/Donau, 5:3 gegen Schenkenfelden, 4:2 gegen Lasberg und 7:0 gegen Malsne Roudne. Am kommenden Samstag trifft die Valkov-Elf auf St. Veit, am 14. März, bei der Meisterschaftsgeneralprobe, ist die Union Bad Zell der Gegner. "Auch wenn man die Ergebnisse der Testspiele nicht überbewerten darf, ist die Vorbereitung bislang perfekt verlaufen. Zudem war das Trainingslager in Kroatien ein voller Erfolg, konnten insgesamt 32 Spieler in Novigrad unter ausgezeichneten Bedingungen das geplante Programm abspulen", sagt Harald Birngruber.

Mit Zuversicht in die Rückrunde

Obwohl der zweite Rang in Reichweite und der Sprung auf den möglichen Relegationsplatz nicht ausgeschlossen ist, sind die Mühlviertler nicht scharf auf eine Rückkehr in die Landesliga. "Die Bezirksliga ist unsere Liga und fühlen uns hier pudelwohl. Da uns im Herbst die Trendwende gelungen ist und die Hinrunde in Ordnung war, wollen wir im neuen Jahr vorne mitmischen. Auch wenn wir den zweiten Rang im Auge behalten, geht es vor allem darum, den eroberten Platz im oberen Tabellendrittel zu behaupten. Sollte es im Frühjahr gut laufen, kann uns der Sprung auf das Podest gelingen", blickt der Sektionsleiter der zweiten Meisterschaftshälfte vorsichtig optimistisch entgegen.

Zugang:

Milen Valkov, Trainer (LAZ Linz)

Abgänge:

Alois Mühleder, Trainer (Union Vorderweißenbach, Nachwuchsleiter)

Rene Gartner (Union Oberneukirchen)

Manuel Sonnberger (Union Reichenthal)

Bisherige Testspiele:

7:2 gegen Union Feldkirchen/Donau (1N)

5:3 gegen Union Schenkenfelden (1N)

4:2 gegen Union Lasberg (1NO)

7:0 gegen Malsne Roudne (Tschechien)

Günter Schlenkrich

