Union Putzleinsdorf: "Die Amateure sind hoffentlich nicht die Letzten, die wieder in die Gänge kommen"

Die Union Putzleinsdorf absolvierte in der Bezirksliga Nord eine solide Hinrunde, kam als Vierter ins Ziel und war vom möglichen Relegationsplatz nur durch zwei Punkte getrennt. Die Mujkanovic-Elf wollte sich auch im Frühjahr anständig präsentieren, aufgrund der Corona-Pandemie und des Abbruches der Saison muss aber auch im oberen Mühlviertel unfreiwillig pausiert werden. "Die von der Regierung gesetzten Maßnahmen waren grundsätzlich in Ordnung, aufgrund der positiven Entwicklung sollten die Türen jetzt aber wieder geöffnet werden", erklärt Obmann Anton Berger, der bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr kandidieren wird.

"Das Mitnehmen der Punkte wäre für alle Mannschaften ungemein fair"

Auch in Putzleinsdorf, wurde der ÖFB-Beschluss, die Meisterschaft abzubrechen und nicht zu werten, zur Kenntnis genommen. "Wir hatten insgeheim gehofft, dass die Saison im Juni in Form von Play Offs, um den Aufstieg bzw. gegen den Abstieg, fortgesetzt und beendet werden kann, unser Wunsch wurde aber leider nicht erfüllt. Ebenso wie viele andere Vereine würden auch wir eine Mitnahme der Punkte in die nächste Saison begrüßen, denn diese Lösung wäre für alle Mannschaften, ob Erster oder Letzter, ungemein fair. Doch zuletzt haben andere Personen entschieden und daran wird sich vermutlich nichts ändern", sagt Berger und glaubt, dass auf viele Klubs große Probleme zukommen werden. "Neben den zu erwartenden finanziellen Problemen ist vor allem zu befürchten, dass bei einer langen Pause Kinder und Jugendliche dem Fußball den Rücken kehren".

Saisonstart im August oder September erwünscht

Nach der gestrigen Ankündigung von Vizekanzler Kogler, die Sportplätze am 15. Mai wieder öffnen zu lassen und ein gemeinsames Training zu erlauben, sehen auch die Putzleinsdorfer Licht am Ende des Tunnels. "Die Vereine haben nun eine Perspektive und hoffen, dass die Amateure nicht die Letzten sind, die wieder in die Gänge kommen. Sollte die positive Entwicklung voranschreiten und wir von einer zweiten Welle verschont bleiben, könnten die Klubs im Juli mit der Vorbereitung beginnen und vielleicht sogar das eine oder andere Testspiel bestreiten. Ist das der Fall, würde einem Saisonstart im August oder September nichts im Wege stehen", meint der Obmann.

Beeindruckendes Workout im Stall

Derzeit wird bei der Union im Home-Office gearbeitet, in zweieinhalb Wochen sollten die Kicker aber wieder auf den Platz zurückkehren können. "Die Spieler absolvieren ein individuelles Heim-Programm und tauschen sich mit Chef-Trainer Adis Mujkanovic und Reserve-Coach Manfred Meisinger ständig aus. Zudem haben die Kicker ihr Training auf Video aufgenommen. Besonders beeindruckend war das Workout von Robert Peer. Der Rechtsverteidiger hat im Stall des heimischen Bauernhofes einen Parcours aufgebaut und eine sensationelle Performance abgeliefert", weiß Anton Berger, der zuversichtlich ist, sämtliche Spieler halten zu können. "Auch wenn es unserem starken U16-Team leider versagt geblieben ist, im Frühjahr sein Können in der Leistungsliga zu beweisen, haben wir mit sämtlichen Spielern bereits gesprochen und von allen ein positives Signal erhalten. Demzufolge sollte sich der Kader nicht verändern".

