Union Lembachs Neuzugang Jonas Pechmann im Wordrap

Nach drei Jahren kehrt Jonas Pechmann seinem Heimatverein und Landesligist UFC Rohrbach-Berg den Rücken und steht nun erneut bei der Union Lembach unter Vertrag. Dort wird er in Zukunft wieder mit seinem Bruder Jakob auf Torejagd gehen. Trotz seines noch jungen Alters von 24 Jahren sammelte der Mittelfeldspieler bereits viel Erfahrung in der Regionalliga und Landesliga. Ligaportal.at spielte mit dem Neuzugang der Union Lembach einen Doppelpass in verbaler Hinsicht.

Union Lembach:

Sehr gut geführter, familiärer Verein mit einer guten Philosophie Trainer Manfred Mittermayr:

Sehr guter, erfahrener Trainer - sowohl fachlich als auch menschlich Top Mein erstes Training beim neuen Verein:

Vom ersten Tag an hat es wieder richtig Spaß gemacht. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht! Unterschied Landesliga und Bezirksliga:

Das Niveau in der Landesliga ist in allen Bereichen um eine Spur höher.

Sowohl im Bezug auf Einzelspieler, Fitnesszustand aber auch beim Spieltempo. Wechselgrund:

Ich wollte wieder gemeinsam mit meinem Bruder am Platz stehen. Zusätzlich haben mich in Rohrbach immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. Stärken:

Dribbling, Offensives 1-gegen-1, Passspiel Schwächen:

Robustheit, Kopfball Saisonziel:

TOP 3-Platzierung Meine Zeit bei UFC Rohrbach-Berg:

Schöne Fußballzeit mit vielen Höhen und Tiefen.

Leider hat meine erfolgreiche Zeit in Rohrbach nicht mit dem erhofften Ziel OÖ-Liga geendet. Corona:

Geht hoffentlich bald vorbei. Ich hoffe, dass wir wieder eine Saison ohne Abbruch durchbringen. Wie hast du dich fit gehalten?

Viele Läufe und Krafttraining Österreichische oder Deutsche Bundesliga?

Deutsche Bundesliga Lieblingsverein:

FC Bayern München Messi oder Ronaldo?

Messi trotz PSG Facebook oder Instagram?

Instagram Ligaportal.at:

Coole App - ein Muss für jeden Unterhauskicker Fotocredit: Ecker

