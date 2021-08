Union Arnreits Goalgetter Kevin Aiglstorfer im Wordrap!

Details Dienstag, 24. August 2021 17:46

Seit mittlerweile 21 Jahren streift Kevin Aiglstorfer das Trikot der Union Arnreit über und hat dabei alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Nun ist er aus der Kampfmannschaft nicht mehr wegzudenken. In 336 Spielen in der ersten Mannschaft der Mühlviertler erzielte der Angreifer 225 Treffer. Am vergangenen Wochenende steuerte die Nummer 9 gegen den UFC Haibach drei Treffer bei und war damit der entscheidende Faktor für den Sieg. Ligaportal.at bat den Goalgetter zum verbalen Doppelpass!

Union Arnreit:

Ist ein super Verein der ausschließlich mit eigenen Leuten arbeitet.

Trainer Thomas Dollhäubl:

Ein sehr guter Trainer, der sehr viel Erfahrung in der Bezirksliga hat.

Stärken:

Spielübersicht, Schnelligkeit

Schwächen:

Offensives Eins-gegen-Eins

Saisonziel:

mit der Mannschaft: Klassenerhalt, persönlich: die jungen Spieler im Verein weiterentwickeln.

Meister Bezirksliga Nord 2021/22:

SV Freistadt oder SV Gallneukirchen

Bei so vielen Treffern jede Saison hast du sicher das eine oder andere Angebot aus höheren Ligen. Was sind die Gründe für deine Treue an den Heimatverein?

Ja es gab immer wieder mal Angebote. Gründe für die Treue gibt es viele. Ein Hauptgrund ist aber einfach die Gemeinschaft die wir in Arnreit haben. So etwas sieht man selten. Es macht einfach riesig Spaß mit seinen Freunden Fußball spielen zu können.

Mittlerweile bist du auch Nachwuchsleiter. Hat die Coronapandemie Spuren im Nachwuchs hinterlassen?

Es war nicht einfach, aber wir haben die Coronapause gut überstanden und die Kinder haben sich wieder sehr gefreut, als wir wieder mit dem Training begonnen haben.

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo

Lask Linz oder Blau-Weiß Linz?

SV Ried ;-)

Champions League Sieger 2022:

schwer zu sagen, aber ich tippe auf einen englischen Verein

Lieblingsapp?

Whatsapp

Ligaportal.at:

eine super App - ein Muss für jeden Unterhauskicker!

Fotocredit: Manfred Lindorfer

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!