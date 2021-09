SV Freistadt gewinnt torreiche Partie beim SV Hellmonsödt mit 3:2

Details Samstag, 11. September 2021 00:26

In der fünften Runde der Bezirksliga Nord war der SV Hellmonsödt am Freitagabend Gastgeber für den SV Freistädter Bier. Beide Mannschaften konnten in Runde vier die volle Punktezahl einfahren. SV Hellmonsödt gewann auswärts bei der Union Königswiesen mit 2:0, während der SV Freistadt sich im Topspiel der Runde bei der Union Lembach 3:1 durchsetzte. Beide Mannschaften wollten am Wochenende den nächsten Dreier einfahren. Gelungen ist dies aber nur den Gästen aus Freistadt.

Spielbestimmenden Freistädtern gelingt Führung kurz vor der Pause

In der ersten Halbzeit begannen die Gäste aus Freistadt gut und waren die spielbestimmende Mannschaft. Tore blieben den rund 470 Zusehern aber bis zur 37. Spielminute verwehrt. Erst dann brachte Freistadts Florian Hennerbichler die Rössl-Elf kurz vor der Pause in Front. Danach ergaben sich bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Ömer keine nennenswerten Torchancen mehr. Nach dem Seitenwechsel vergab der SV Freistadt einige hundertprozentige Chancen und die Heimelf von Trainer Horst Söllradl blieb so weiterhin im Spiel. In der 60. Minute erhöhte Martin Graser für die Gäste auf 2:0 und erzielte die damit geglaubte Vorentscheidung des Spiels. Doch die zahlreich angereisten Fans, sollten noch eine spannende Schlussphase in Halbzeit zwei zu sehen bekommen. Nur vier Minuten nach dem 2:0 schlugen die Gastgeber aus Hellmonsödt durch Michael Schwarz zurück und erzielten den Anschlusstreffer zum 1:2. Danach nahm die Partie immer mehr an Fahrt auf und die Söllradl-Elf wurde stärker.

Ein Tor wollte den Heimischen aber bis kurz vor dem Ende nicht gelingen.

Svoboda entscheidet Derby für die Gäste

In der 87. Spielminute war die Vorentscheidung dann entgültig gelungen. Ondrej Svoboda gelang das entscheidende 3:1 für die Favoriten aus Freistadt. Obwohl die Heimelf in Halbzeit zwei stärker wurde und gut gegen die Rössl-Elf dagegen hielt, spielte der SV Freistadt eine starke Partie, die sehr taktisch geprägt war und konnte kurz vor Schluss die Entscheidung herstellen.

In der Nachspielzeit verkürzte der SV Hellmonsödt durch Kapitän Thomas Oyrer per Freistoß noch einmal auf 2:3, was aber zugleich der Endstand im Derby am Freitagabend war.

Eric Rössl (Trainer SV Freistadt): "Wir gingen heute verdient als Sieger vom Feld. Es war eine taktisch sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Vorallem das schnelle Umschalten der Hellmonsödter konnten wir immer wieder unterbinden. Wir hätten durchaus höher führen können, wenn wir die paar tausendprozentigen Chancen nicht vergeben hätten. Gegen Hellmonsödt ist es nie einfach zu spielen und so sind wir sehr froh, heute die drei Punkte eingefahren zu haben."

