Fünfter Sieg in Folge! Union Julbach besiegt den SV Gallneukirchen knapp mit 1:0!

Samstag, 11. September 2021

Am Samstag war der SV Gallneukirchen zum Topspiel der fünften Runde der Bezirksliga Nord bei Tabellenführer Union Julbach zu Gast.

Die Heimischen standen vor dem Spiel mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze und fuhren am vergangenen Wochenende einen klaren 3:0 Auswärtssieg ein. Die Mehlem-Elf aus Gallneukirchen konnte mit dem klaren Heimsieg gegen die TSU Hofkirchen ebenfalls nötiges Selbstvertrauen für das Duell sammeln. Die 450 Zuseher erwarteten bei perfekten Wetterbedingungen ein spannendes Aufeinandertreffen und sollten dies auch zu sehen bekommen.

Julbach erwischt den besseren Start

Bereits nach acht Minuten hatten die heimischen Fans den Jubelschrei auf den Lippen, als Flügelspieler Jakob Lauss alleine auf den Gästetorwart Lukas Kürnsteiner zulief. Doch der sonst so treffsichere Akteur fand im Eins-gegen-Eins-Duell in seinem Gegenüber seinen Meister. Nach 27 Spielminuten durfte der Tabellenführer aber dann über das wichtige 1:0 jubeln. Nach einer Flanke in den Strafraum schaltete Reinhard Puffer schneller als seine Gegenspieler und stocherte den Ball über die Linie. Nur drei Minuten später ertönte die Pfeife von Schiedsrichter Krzcal nach einem Foulspiel an Julbachs Lauss im Strafraum und der Referee entschied folgerichtig auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und vergab die Riesenchance auf die komfortable Pauseführung. Erst kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste aus Gallneukirchen zu einer Topchance, scheiterten aber an Heimgoalie Daniel Buchmaier.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste aus Gallneukirchen immer wieder gefährlich vor das Tor der Heimischen zu kommen. Richtig gefährlich wurde es in Minute 56 nach einem Standard. Die gute Defensive der Julbacher konnte aber wieder klären. Danach ging es in einem hektischen Spiel immer wieder hin und her. Der Tabellenführer aus Julbach versuchte ohne Erfolg die Entscheidung zu erzielen, während die Gäste erfolglos um den Ausgleich kämpften. Kurz vor dem Ende hätte Jakob Lauss, dem heute ein wenig das Glück fehlte, die Entscheidung perfekt machen können. Er scheiterte aber erneut an Gästekeeper Kürnsteiner. Schlussendlich reichte das Goldtor von Reinhard Puffer aber für die Julbacher, um ihre Erfolgsserie fortzuführen.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Es war heute wieder ein Duell auf Augenhöhe. Ein brutaler Kampf, den wir wieder für uns entscheiden konnten. Aufgrund der Torchancen denke ich aber, dass der Sieg in Ordnung geht. Uns muss jedoch klar sein, dass in dieser Liga Jeder Jeden schlagen kann und dies müssen wir für kommende Woche gegen Ottensheim im Hinterkopf behalten!"

