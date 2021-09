Sieben Treffer im Duell zwischen der Union Königswiesen und TSU Wartberg/Aist

Details Samstag, 11. September 2021 20:47

In der fünften Runde der Bezirksliga Nord empfing die Union Königswiesen die TSU Wartberg/Aist. Beide Mannschaften konnten in der vergangenen Runde keinen Sieg einfahren. Die Heimelf von Trainer Stefan Hinterkörner musste sich am vergangenen Wochenende vor eigenem Publikum dem SV Hellmonsödt mit 0:2 geschlagen geben, während die Gäste aus Wartberg der DSG Union Putzleinsdorf einen Punkt abknöpften. Im heutigen Duell sollten die 150 Zuseher ein torreiches Match zu sehen bekommen.

Vier Tore in Halbzeit eins

Bereits nach zwölf Minuten hatte die Union Königswiesen die erste Großchance des Spiels. Fabian Hennerbichler scheiterte aber an Gästetorwart Bernhard Weiss. Nur fünf Minuten später jubelten dann die Gäste über den ersten Treffer im Derby. Nach einem Abschluss von Gäste-Kapitän Florian Dollhäubl kam Königswiesens Torwart Pavelec in Schwierigkeiten und Florian Wagner schob zur Führung ein. Doch die Antwort der Heimischen lies nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte Fabian Hennerbichler den postwendenden Ausgleich für die Hinterkörner-Elf. Das zwischenzeitliche 1:1 sollte aber wieder nur fünf Minuten halten. Wartbergs Manuel Golser erzielte in Minute 24 mit einem starken Abschluss die erneute Gästeführung. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Kurt Habichler konnten die Heimischen durch Peter Windhager erneut ausgleichen. So ging es nach intensiven 45 Minuten mit einem 2:2 in die Kabinen.

TSU Wartberg geht zum dritten Mal in Führung, Königswiesen dreht das Spiel

Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff ging das Torspektakel im Derby weiter. Wieder war es die Pavlovic-Elf, die zum dritten Mal in Führung ging. Nach einer perfekt abgestimmten Flanke durch Florian Wagner steht Manuel Golser goldrichtig und erzielt seinen zweiten Treffer. Doch wie bereits in Halbzeit eins, konnten die Gäste die Führung nicht lange verteidigen. Es dauerte wieder nur sechs Minuten, bis Yannic Haslinger den erneuten Ausgleich für die Mannschaft aus Königswiesen herstellte. Danach sollten die Zuseher bis kurz vor dem Ende keine Treffer mehr zu sehen bekommen und man dachte schon an ein Unentschieden im Derby. Doch dann kam erneut Yannic Haslinger vor das Gehäuse von Gästetorwart Weiss und erzielte den glücklichen Siegestreffer. In der Nachspielzeit hätten die Wartberger noch die Riesenchance auf den Ausgleich gehabt, Torhüter Pavelec besserte seinen Fehler aus Halbzeit eins aber aus und hielt den Sieg für seine Mannschaft mit einer Glanztat fest.

Franz Hofbauer (Sportlicher Leiter Union Königswiesen): "Wir hatten heute mehr Spielanteile, sind aber immer wieder einem Rückstand nachgelaufen. Wartberg hat trotz unserer Kontrolle immer wieder zugeschlagen. Dadurch war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem wir glücklicherweise kurz vor dem Ende den entscheidenden Treffer erzielen konnten."

