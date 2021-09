TSV Ottensheim Coach Eduard Popa im Wordrap!

Details Dienstag, 14. September 2021 16:28

Als Tabellenletzter der abgebrochenen Saison stand der TSV Ottensheim erneut vor dem drohenden Abstieg aus der Bezirksliga Nord.

Mit Neo-Coach Eduard Popa, der zuletzt bei Regionalligist ATSV Stadtl-Paura und davor beim FAC Wien in der 2. österreichischen Liga unter Vertrag stand soll der Verein die Wende schaffen. Ziel ist ganz klar der Nichtabstieg und die Weiterentwicklung der Mannschaft. Der Auftakt in die Saison verlief aber nicht nach Wunsch. Ligaportal.at bat den jungen Trainer zum Wordrap!

TSV Ottensheim:

Familiärer Verein mit einer tollen Infrastruktur!



FAC Wien:

Meine erste Trainerstation im Profibereich, wo ich viel lernen konnte.



Diese drei Worte beschreiben mich als Trainer am besten:

Da musst du meine Spieler fragen ;-)



Saisonziel:

Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die Mannschaft weiterentwickeln.



Hier kann ich meine Mannschaft noch verbessern:

In allen Bereichen.



Meister Bezirksliga Nord 2021/22:

Ich würde der Union Lembach den Titel und somit den Aufstieg wünschen, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Ich glaube SV Freistadt wird es machen!



Fitnesszustand deiner Mannschaft?

Gut, aber es gibt noch viel Luft nach oben.



Meistertitel mit Union Lembach:

Mein erster Titel in meiner Karriere, den ich nie vergessen werde.



Lieblingsverein:

FC Barcelona



Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi



Oliver Kahn oder Manuel Neuer?

Manuel Neuer



Rapid Wien oder Austria Wien?

Weder noch :-)



Shuttle Run oder Tabata?

Tabata



Champions League Sieger 2022:

Paris Saint Germain



Lieblingsapp?

Instagram



Ligaportal.at

Für Jeden im Unterhaus ein Muss.

