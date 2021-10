Union Arnreit erkämpft sich Punkt im Derby bei Tabellenführer Union Julbach!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 15:30

Am Sonntag traf in der neunten Runde der Tabellenführer der Bezirksliga Nord Union Julbach vor eigenem Publikum bereits um 11:00 Uhr auf die Union Arnreit. Beide Mannschaften konnten in der vergangenen Woche keinen Sieg einfahren. Die Gastgeber mussten sich im Spitzenspiel den Kickern des SV Freistadt geschlagen geben, während die Union Arnreit im Bezirksderby gegen TSU Hofkirchen nicht über ein 1:1 Unentschieden hinauskam. Im direkten Aufeinandertreffen wollten die Gäste mit einem Sieg den Abstand zum Tabellenersten auf drei Punkte verkürzen, doch die Kicker aus Julbach hielten gut dagegen. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften in einem spannenden Match mit einem 1:1 Unentschieden.

Torlose erste Hälfte

Die ersten 15 Minuten waren ein Herantasten beider Mannschaften an den Gegner, wobei die Union Arnreit durch mehrere Standards gefährlich vor das Tor kam. Danach wurde der Tabellenführer aus Julbach immer stärker und kam durch Auberger und Puffer zu Großchancen. Beide Male konnte sich Arnreits Torhüter Zoidl aber mit guten Paraden auszeichnen und hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 31. Minute hatten die Heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch Aubergers Schuss landete nur im Außennetz. Erst in der 43. Minute kamen die Gäste erstmals richtig gefährlich vors Gehäuse von Julbachs Keeper Daniel Buchmaier, der seine Mannschaft in höchster Not vor einem Pausenrückstand bewahren konnte.

Julbach bringt Führung nicht über die Zeit

In der Kabine fand Julbach Coach Boxleitner wie so oft die richtigen Worte an seine Mannschaft. Die Heimischen kamen tonangebend und mit frischem Wind zurück aufs Feld. In der 56. Minute hatte die Union Arnreit Glück, als Felix Schauberger mit einem satten Schuss nur die Stange traf. Kurz darauf ging der Tabellenführer aber verdient in Führung. David Schlägl scheiterte zunächst im Eins-gegen-Eins-Duell an Gästetormann Christian Zoidl, doch Klaus Pfarrwaller schaltete schneller als die Defensive der Union Arnreit und knallte den Ball eiskalt unter die Latte. Danach versuchte Arnreit mit viel Engagement dagegenzuhalten, kam immer wieder nach Ecken gefährlich vors Heimtor. Ein Treffer wollte aber vorerst nicht gelingen. In der 80. Minute hätte Jakob Lauss auf 2:0 stellen können. Sein Abschluss prallte nur an die Latte und so blieb es weiterhin spannend. In der 84. Spielminute nutze die Dollhäubl-Elf einen Defensivfehler zum Ausgleichstreffer. Nach einem langen Ball brachte Julbach die Kugel nicht aus der Gefahrenzone und Felix Koblmüller konnte unbedrängt abschließen. Danach konnte keine Mannschaft mehr den entscheidenden Siegestreffer erzielen. Somit blieb es schlussendlich bei einem Zähler für beide Teams. Der SV Freistadt könnte somit mit einem Sieg gegen die Union Vorderweißenbach punktemäßig mit dem Tabellenführer gleichziehen, während sich Arnreit im vorderen Tabellendrittel festsetzt.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Alles in Allem ein gerechtes Unentschieden. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, viel zu viele einfache Fehler gemacht und sind unsicher aufgetreten. In der zweiten Hälfte war es dann aber besser. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, wir meiner Meinung nach vielleicht die Zwingenderen. Leider konnten wir die Chancen nicht nutzen, trafen zweimal nur den Pfosten und so konnte Arnreit aus einem Gestochere kurz vor Schluss noch ausgleichen."

