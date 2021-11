Union Vorderweißenbach hat neuen Coach – Ex-Trainer der SU Bad Leonfelden übernimmt

Details Samstag, 27. November 2021 13:04

Mit einem neuen Übungsleiter gehen die Kicker der Union Wippro Vorderweißenbach in die Frühjahrssaison 2022: Andreas Prammer, der zuletzt den ambitionierten Landesligisten aus Bad Leonfelden betreut hatte, übernimmt beim Tabellenneunten der Bezirksliga Nord ab sofort die sportliche Verantwortung.

Mit Prammer kehrt ein fußballerisches „Urgestein“ zu seinem Stammverein zurück: War er doch als Aktiver über viele Jahre eine Stütze der Schmankerldorfkicker und hat bei diesen neben einem Meistertitel nicht weniger als sechs Vizemeistertitel (!) als sportliche Bilanz zu Buche stehen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere und der erfolgreichen Trainerausbildung wechselte er zur SU Bad Leonfelden. Dort war er zuerst als Co-Trainer – unter anderem an der Seite von Herwig Drechsel – und dann als Chefcoach tätig. Mit seinem Team holte er in den Jahren 2019 und 2020 jeweils den Herbstmeistertitel der Landesliga Ost. Beide Meisterschaften wurden dann aber aus bekannten Gründen abgebrochen.

In Vorderweißenbach tritt Prammer die Nachfolge von Josef Prihoda an, der die Mannschaft nach dem Rücktritt von Milen Valkov im Herbstdurchgang als Spielertrainer interimistisch coachte. Neben der Sicherung der Liga im Frühjahr strebt der neue Trainer gemeinsam mit dem ebenfalls neu strukturierten Sektions- und Betreuerteam rund um Chef Harald Birngruber mittelfristig eine verstärkte Arbeit mit dem eigenen Nachwuchs und jungen Spielern aus der Region an.

Sektionsleiter Harald Birngruber und Neo-Coach Andreas Prammer

Fotocredit: beha-pictures

