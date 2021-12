Bezirksliga Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:29

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Christoph Bernauer (SV Hellmonsödt)

Endergebnis:



1. Christoph Bernauer (SV Hellmonsödt / 7066 Stimmen)

2. Simon Mayr (Union Altenberg / 4896 Stimmen)

3. Nino Bresnig (SV Gallneukirchen / 1227 Stimmen)

4. Jakob Lauss (Union Julbach / 991 Stimmen)

5. Thomas Kastenhofer (U. Königswiesen / 672 Stimmen)

6. Sorin Ciobanu (TSV Ottensheim / 441 Stimmen)

7. Jonas Witzersdorfer (TSV Ottensheim / 388 Stimmen)

8. Michael Kasper (Union Julbach / 379 Stimmen)

9. Manuel Golser (TSU Wartberg/Aist / 326 Stimmen)

10. Alexander Schwingshandl (SV Freistädter Bier / 285 Stimmen)

