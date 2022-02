Rückkehrer nähren Hoffnung auf Rangverbesserung – Gallneukirchens Trainer Michael Mehlem im Interview

Details Freitag, 18. Februar 2022 19:46

Viele Jahre lang war der SV Gallneukirchen eine fixe Größe in der Landesliga Ost. Mittlerweile kämpft der Traditionsverein in der Bezirksliga Nord um Punkte und scheint sich langsam, aber sicher dem beachtlichen Niveau aus früheren, erfolgreicheren Zeiten anzunähern. Für den ganz großen Wurf wird es heuer aber noch nicht reichen. Ligaportal.at sprach mit Chefcoach Michael Mehlem.

Ligaportal: Den Herbstdurchgang habt ihr auf einem passablen siebten Rang abgeschlossen. Was hat gut funktioniert? Wo müsst ihr euch konkret noch verbessern?

Mehlem: „Spielerisch war das ganz okay. Das wollen wir fortführen. Wir hatten aber ein großes Verletzungspech. Zwei bis drei Stammspieler haben wir somit relativ bald verloren. Es ist nicht so leicht, das zu kompensieren. Trotzdem haben wir das nicht so schlecht gemacht. Drei bis vier Punkte mehr hätten es schon sein können. In der Vorsaison hatten wir zum Beispiel Glück, was Verletzte betrifft. So ist das eben im Fußball. Ich hoffe, dass bald wieder alle an Bord sind.“

Ligaportal: Was ist in der Tabelle nach vorne noch möglich?

Mehlem: „Wir haben 19 Punkte, der Dritte hat 25. Da sind wir nicht so weit weg. Wir wollen uns im Frühjahr so weit wie möglich nach vorne kämpfen. Über die vordersten Plätze müssen wir aber nicht diskutieren.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Vorbereitung? Absolviert ihr ein Trainingslager?

Mehlem: „Trainingslager gibt es keines. Wir haben ohnehin genug Einheiten. Momentan ist es auch in dieser Hinsicht aufgrund von Corona etwas schwierig. Im ersten Vorbereitungsmatch haben wir mit 4:5 gegen den OÖ-Ligisten aus Bad Schallerbach verloren. Dann setzte es eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Landesligisten aus Naarn. Das waren keine schlechten Ergebnisse gegen starke Gegner. Ich will das aber noch nicht überbewerten, weil wir bislang noch nicht annähernd vollständig waren. Mit der Trainingseinstellung der Jungs bin ich sehr zufrieden. Sie haben auch individuell in der Winterpause sehr gut gearbeitet, sodass wir uns relativ bald auf die Arbeit mit dem Ball konzentrieren konnten.“

Ligaportal: Im Winter habt ihr euch mit Laurenz Reindl vom SV Bad Ischl und Dominik Fragner von der Union Katsdorf verstärkt. Welchen Eindruck haben Sie von den beiden?

Mehlem: „Beide haben schon einmal in Gallneukirchen gespielt – Laurenz sogar schon unter mir als Trainer. Er hatte Einsätze für Bad Ischl und hat natürlich davon profitiert, mit einer OÖ-Liga-Mannschaft zu trainieren. Das ist ein super Fußballer – technisch sehr gut und variabel einsetzbar. Nach seiner Corona-Infektion muss er noch ganz fit werden. Dominik ist ebenfalls ein sehr guter Fußballer. Er hat zuvor schon in Bad Leonfelden gespielt. Auch er ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Durch die Wintertransfers ist der Konkurrenzkampf größer geworden. Das ist sehr positiv.“