Bezirksliga Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Mathias Ramerstorfer (Union Altenberg)

Endergebnis:

1. Mathias Ramerstorfer (Union Altenberg / 4090 Stimmen)

2. Fabian Gaisbauer (UFC Haibach / 3711 Stimmen)

3. Thomas Kastenhofer (U. Königswiesen / 2550 Stimmen)

4. Thomas Grubhofer (Union M-TEC Arnreit / 1229 Stimmen)

5. Sebastian Pühringer (U. Putzleinsdorf / 1142 Stimmen)

6. Michael Würzl (SV Freistädter Bier / 1138 Stimmen)

7. Leon Wögerbauer (U. Putzleinsdorf / 797 Stimmen)

8. Markus Beneder (SV Gallneukirchen / 648 Stimmen)

9. Manuel Janko (TSU Wartberg/Aist / 634 Stimmen)

10. Michael Kasper (Union Julbach / 456 Stimmen)