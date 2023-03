UFC Eferding: "Haben in den direkten Duellen einige Punkte liegenlassen"

Details Freitag, 03. März 2023 12:46

Der UFC Eferding blickt auf ein sportlich ungemein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, sammelte im Frühjahr sensationelle 34 Punkte und holte im Herbst beachtliche 26 Zähler. Im letzten Sommer eroberten die Hausruckviertler in der 1. Klasse Mitte mit stolzen 65 Punkten am Konto den Meistertitel und wussten auch einen Stock höher zu gefallen. Der Aufsteiger spielte in der Bezirksliga Nord von Beginn an eine gute Rolle und beendete die Hinrunde am starken dritten Rang. Lediglich der souveräne Herbstmeister aus Katsdorf brachte bislang mehr Punkte ins Trockene. "Der souveräne Meistertitel war in einem tollen Jahr das absolute Highlight, sind aber auch ausgezeichnet durch den Herbst gekommen und mit dem bisherigen Abschneiden überaus zufrieden", erklärt Trainer Christoph Hiesl, der nach dem Aufstieg das Zepter übernommen hatte.

Exzellenter Start und erfolgreicher Herbstausklang

Der UFC kam rasch in die Gänge und sammelte in den ersten vier Runden zehn Zähler. Auch das letzte Spiel des Jahres gestaltete die Hiesl-Elf mit einem "Dreier" gegen Lembach erfolgreich. In den acht Partien dazwischen standen vier weiteren Siegen drei Niederlagen gegenüber. "Auch in der zweiten Herbsthälfte war die Performance in Ordnung, in dieser Phase waren aber vorwiegend starke Teams unsere Gegner, haben ab und an etwas unglücklich agiert und in den direkten Duellen einige Punkte liegenlassen", spricht der Coach die Matches gegen Freistadt, Katsdorf und St. Oswald an. "Dennoch war es ein super Herbst und haben uns ausgezeichnet präsentiert, in den entscheidenden Momenten hat vielleicht die nötige Cleverness gefehlt. Der Sieg zum Schluss war aber ungemein wichtig und konnten eine in Summe starke Hinrunde erfolgreich abschließen. Bei einer Niederlage hätten wir mit einer Negativ-Serie in die Winterpause gehen müssen".

"Haben vorne ein paar Tore zu wenig gemacht"

Der Tabellendritte behielt in der Fremde drei Mal die Oberhand und konnte von den sieben bisherigen Heimspielen fünf gewinnen. Während fünf Mannschaften mehr Treffer bejubeln durften, kassierte lediglich der Herbstmeister weniger Gegentore. "Vorne haben wir ein paar Tore zu wenig gemacht, die uns letztendlich auch den einen oder anderen Punkt gekostet haben. So konnten wir gegen Julbach zahlreiche Top-Chancen nicht verwerten, und gegen Hofkirchen hatten wir mit zwei Stangenschüssen Pech", so Hiesl, der die bislang "nur" sechs Saisontreffer von Goalgetter Marko Kolakovic relativiert. "Marko hat am Beginn der Saison einige Tore erzielt, hatte dann aber mit einer Ladehemmung zu kämpfen. Nach dem Aufstieg war es für ihn aufgrund der robusteren Spielweise in dieser Liga aber nicht einfach. Er hat in den letzten Wochen hart gearbeitet und bin felsenfest davon überzeugt, dass Marko im Frühjahr seine Klasse unter Beweis stellen wird".

Zwei junge Neuerwerbungen und ein Torwart aus Ungarn

Im Eferdinger Becken hat sich der Kader in der Winterpause etwas verändert. Mit Derian Godean (Grieskirchen Juniors, Außenbahn) und Daniel Rötzer (Haibach, Sechser) stehen zwei junge Neuerwerbungen mit Potenzial zur Verfügung. Mit Attila Czak wechselte ein Torwart aus Ungarn zum UFC. Daniel Darabont schlug den umgekehreten Weg ein, der ungarische Goalie kehrte in seine Heimat zurück. Auch Valmir Hoti, der sich während der Hinrunde eine Auszeit genommen hatte, ist im Frühjahr nicht dabei. "Mit den beiden jungen Spielern konnten wir den Kader etwas breiter aufstellen", ist Christoph Hiesl mit seinem Personal zufrieden.

Trainingslager in Kroatien

In der langen und intensiven Vorbereitung bestritten die Eferdinger bislang fünf Testspiele: 3:1 gegen Pettenbach, 5:0 gegen SC St. Valentin, 3:3 gegen Doppl, 0:1 gegen Schiedlberg und 1:3 gegen das steirische Team aus Waldbach. Am morgigen Samstag werden die Kräfte mit den Kickern aus Dorf/Pram gemessen, ehe am 11. März die Meisterschaftsgeneralprobe, gegen Vorchdorf, auf dem Programm steht. In der vergangenen Woche schlug der Drittplatzierte die Zelte in Kroatien auf und hielt in Novigrad ein Trainingslager ab. "Sieht man vom Umstand ab, dass sich die Sonne kaum hat blicken lassen, haben wir in Kroatien ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden", ist der Coach mit dem Camp zufrieden.

Spannende Rückrunde

Punktegleich mit Mit-Aufsteiger St. Oswald überwintert der UFC am dritten Rang und verschaffte sich eine vielversprechende Ausgangsposition für die entscheidende Phase der Meisterschaft. "Wenn man als Dritter überwintert, möchte man natürlich weiterhin ganz vorne mitmischen. Das ist bei uns nicht anders und wollen im Frühjahr so viele Punkte wie möglich machen - am Ende werden wir sehen, was herauskommt", sagt Christoph Hiesl, der von einem möglichen Aufstieg (noch) nichts wissen möchte. "Der Aufstieg ist kein erklärtes Saisonziel, hoffen jedoch, im Aufstiegskampf ein Wort mitreden zu können. Und sollte sich eine Aufstiegschance ergeben, werden wir versuchen, sie zu nutzen. Sieht man vom souveränen Herbstmeister aus Katsdorf ab, liegen die Top-Teams in der Tabelle ganz eng beisammen. Somit ist eine packende Rückrunde zu erwarten, dürfen sich drei, vier Mannschaften Hoffnungen machen. Ich hoffe, dass die Meisterschaft bis zum Schluss spannend bleibt, denn die meisten direkten Duelle stehen erst in den letzten Runden auf dem Programm".

