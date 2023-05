Union Oepping feiert gegen "Remis-König" souveränen 4:1-Auswärtssieg

Details Sonntag, 30. April 2023 09:39

In der 20. Runde der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der Union Lembach und der Union Steinprofis Oepping auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenachten war - wie beim 4:3-Erfolg der Lembacher im Hinspiel - eine enge Partie zu erwarten. Die Heimelf von Neo-Trainer Thomas Mühlparzer, der seit wenigen Wochen die Verantwortung trägt, ging früh in Führung, nach drei 1:1-Unentschieden in Folge reichte es für den "Remis-König" am Samstagnachmittag aber zu keinem weiteren Punktegewinn, zogen die Hausherren am Ende mit 1:4 klar den Kürzeren und mussten im achten Heimspiel die dritte Niederlage einstecken. Die Oeppinger hingegen fanden sechs Tage nach einer Heimpleite gegen St. Oswald wieder in die Spur, feierten im Frühjahr den dritten Sieg und kletterten in die obere Hälfte der Tabelle.

Top-Torjäger bringt Hausherren früh in Führung

Das Derby begann mit einer Top-Chance für die Gäste, Lukas Schaubmayr scheiterte in Minute zwei jedoch an Lembach-Schlussmann Markus Schinkinger. Vier Minuten später wusste die Mühlparzer-Elf ihre erste Möglichkeit zu nutzen, als der Top-Torjäger der Liga, Stefan Hinterleitner, eine Flanke von Fabian Lohr einnickte und mit seinem bereits 20. Saisontreffer auf 1:0 stellte. Die Gästeelf von Meister-Trainer Rene Beham war zum vierten Mal in Folge in den Anfangsminuten in Rückstand geraten, die Oeppinger ließen sich davon aber nicht beirren und wussten vor rund 350 Besuchern fortan zu gefallen.

Oepping-Goalgetter gleicht aus

Kurz nachdem die Oeppinger eine weitere Top-Chance nicht nutzen konnten - auch Andreas Magauer fand in Lembachs Torwart seinen Meister - konnten die Gäste die Kugel dann aber doch versenken, dem vermeintlichen Ausgleichstreffer durch Andreas Magauer versagte Schiedsrichter Balaj aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Kurz vor der Pause machte die Beham-Elf den Rückstand wett, als Kevin Rachinger nach einer Ecke von Kapitan Michael Schaubmayr mit dem Kopf zur Stelle war und der Ball via Innenstange den Weg zum 1:1-Halbzeitstand ins Lembacher Gehäuse fand.

Schaubmayr und Rachinger schnüren Doppelpack

Nach Wiederbeginn fanden die Gäste gut ins Spiel, wussten mit zielstrebigen Offensivaktionen zu gefallen und waren in Halbzeit zwei das bessere Team, aber auch die Mühlparzer-Elf tauchte immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Die Zuschauer bekamen ein intensives und munteres Derby zu sehen. Nach 70 Minuten drehten die Oeppinger das Spiel. Lembachs Martin Schinkinger konnte Kevin Rachinger im Strafraum nur durch ein Foul stoppen - Michael Schaubmayr verwandelte den fälligen Elfmeter. Wenig später, beinahe der Ausgleich, nach einem langen Ball setzte Hinterleitner das Leder aber knapp neben das Oeppinger Gehäuse. In Minute 85 machte der Kapitän der Gäste den Sack zu, als Michael Schaubmayr mit einem strammen 20-Meter-Schuss zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ins Schwarze traf. In der Nachspielzeit schnürte auch Oeppings Torjäger einen Doppelpack - nachdem Andreas Magauer an Goalie Schinkinger gescheitert war, stand Rachinger goldrichtig und besiegelte mit seinem 18. Saisontor den 1:4-Endstand.

Rene Beham, Trainer Union Oepping:

"Es war ein interessantes Derby, das wir meiner Meinung nach auch in dieser Höhe verdient gewonnen haben. Auch wenn wir wieder einmal früh in Rückstand geraten sind, waren wir in den gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft und hatten zudem ein klares Chancenplus".

