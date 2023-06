SV Gallneukirchen fordert Bundesliga-Aufsteiger heraus

Details Samstag, 24. Juni 2023 15:37

In der vergangenen Saison der Bezirksliga Nord reichte es für den SV Gallneukirchen lediglich zum zehnten Tabellenplatz. Dennoch gibt es in der Sommerpause einen triftigen Grund zum Feiern. Anlässlich seines 75-jährigen Bestandsjubiläums gönnt sich der SVG ein besonderes Zuckerl: Bundesligist FC Blau-Weiß Linz ist am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr zu Gast im Gusenparkstadion.

Blau-Weiß fordert Blau-Weiß heraus

Das Besonderen daran: Es ist das allererste Spiel des FC Blau-Weiß Linz seit dem Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse, also eine Weltpremiere, und der Beginn der Vorbereitung. Man darf gespannt sein, welcher Kader auflaufen wird und kann wohl der einen oder anderen Neuwerbung erstmals auf die Beine schauen. Die Linzer seien gewarnt. Gerne erinnern sich die Gallneukirchner Fans an das Jahr 2003 zurück, als die Gallinger den damaligen Bundesligisten SV Austria Salzburg, immerhin dreifacher österreichischer Meister und Vorgänger von Red Bull, in einem Freundschaftsspiel 3:2 schlugen. Umso mehr freut sich der SVG mit den Vereinsfarben Blau-Weiß, derzeit in der Bezirksliga Nord unterwegs, auf ein neuerliches Antreten gegen einen Spitzenklub. Bei nur fünf Euro Eintritt ist ein Ansturm zu erwarten. Ermöglicht hat das Spiel der langjährige Sponsor des SVG, Paul Hütter von der Firma Transbritannia.

